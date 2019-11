Léa Roy prête pour l'après-«Académie»!

Pour Léa Roy, il y aura un «avant» et un «après» «L’Académie» tellement ce projet aura été marquant dans sa vie. La comédienne nous parle de son rôle d’Agathe, de ses projets et de son changement de look, qui lui va à ravir!

Léa, impossible de ne pas remarquer ton changement de look! Tu arbores une nouvelle tête. Est-ce pour un rôle?

Oui. Comme ces trois dernières années je jouais dans «L’Académie», je ne pouvais pas me permettre un changement aussi radical. J’ai donc attendu de tourner la finale de la série pour passer chez mon coiffeur, David D’Amours, afin d’avoir une nouvelle tête pour mon prochain projet «Pour toujours, plus un jour».

As-tu versé une larme quand le coiffeur a coupé ta longue chevelure?

Non, pas du tout! (rires) Ce changement n’était pas une demande de la production: je l’ai fait de ma propre initiative, pour marquer la fin d’un projet et le début d’un autre. «L’Académie» a été tellement marquant dans ma vie qu’il me fallait une «coupure», au sens propre comme au figuré, pour plonger dans une nouvelle aventure.

La diffusion de la deuxième saison vient de commencer sur Yoopa, mais tu as terminé les tournages de la troisième et ultime saison. Que retiens-tu de ces années passées dans la peau d’Agathe?

Sur le plan humain, je conserve de belles amitiés. Et sur le plan du jeu, c’était la première fois que je campais un premier rôle sur une aussi longue période. J’ai adoré faire évoluer mon personnage dans le temps, tout en gardant son essence, sa personnalité.

L’émotion devait être au rendez-vous au moment de tourner l’ultime scène, non?

Lorsque la réalisatrice a crié «Coupez!», toute l’équipe de production s’est mise à applaudir sur le plateau pour souligner la fin de l’aventure. Plusieurs comédiens pleuraient, alors que, moi, je gardais le contrôle. J’ai eu ma réaction à retardement: 15 minutes plus tard, alors que tout le monde séchait ses yeux, je me suis mise à verser un torrent de larmes. Ça m’a frappée de plein fouet: c’était bel et bien fini!

Tu as mentionné plus tôt ta participation à «Pour toujours, plus un jour». Parle-nous de cette série.

Dans cette nouvelle série mettant en vedette Pier-Luc Funk et Catherine Brunet, je campe Adèle, une jeune femme impulsive, assumée, drôle et bizarre. Disons qu’on est loin d’Agathe, la «cool girl» hyper confiante de «L’Académie!»

La deuxième saison sur Yoopa

«Si Agathe était contre l’arrivée des gars à L’Académie lors de la première saison, elle est aujourd’hui très heureuse de leur présence, d’autant plus qu’elle a développé des sentiments pour Clément. Cette saison, la jeune fille se rapprochera aussi de son papa, avec qui la communication était difficile depuis la mort de sa mère. Elle se rendra compte qu’elle avait enfoui sa peine plutôt que de vivre toutes les étapes de son deuil», explique Léa à propos de son personnage.

Suivez «L’Académie» sur YOOPA, le mercredi à 21 h.