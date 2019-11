Les agriculteurs manifestent leur mécontentement

Une grande manifestation des agricultrices et agriculteurs de la Montérégie est organisée pour demander au gouvernement d'agir rapidement afin de dénouer l'impasse entre le CN et ses travailleurs.

La grève prend en otage des milliers de producteurs agricoles en compromettant entièrement les livraisons de gaz propane dans la province.

«C’est critique, du jour au lendemain on nous a coupé l’approvisionnement de propane pour chauffer nos grains et avoir une récolte de qualité, plaide un agriculteur. On implore le gouvernement: demain on a besoin d’une loi spéciale.»

Pour forcer le gouvernement Trudeau à agir, les agriculteurs ont barré une partie du boulevard Anjou à Châteauguay avec leurs tracteurs.

Le groupe s’est par la suite réuni devant les bureaux de la députée fédérale Brenda Shanahan, où une rencontre a eu lieu entre les deux parties.

Le groupe se dirige vers Montréal pour faire du piquetage devant les bureaux du CN.

«Il faut que ça bouge, ce n’est pas normal qu’on paralyse une partie de l’économie comme ça», dénonce un autre.

Du côté du gouvernement Trudeau, le silence radio persiste en vue d’un rappel hâtif de la chambre.