Les Cowboys fringants millionnaires

En un peu moins de deux mois, le vidéoclip de la chanson «L’Amérique pleure» a atteint un peu plus de 1,75 million de vues sur YouTube.

La formation québécoise, reconnue pour ses chansons et ses paroles provocantes, frappe de nouveau en peignant un portrait fidèle de la société.

On y dénonce notamment l’insouciance et l’aveuglement volontaire des gens face aux réalités crues du monde entier ; phénomènes qu’ils illustrent dans leur vidéoclip, où on y voit des personnes qui dansent en ligne dans un bar alors que les paroles défilent sur des écrans.

Parue sur leur plus récent album, «Les antipodes», la chanson est présentement numéro deux des ventes au palmarès de l’ADISQ.

Voici quelques extraits de la chanson :

«Que derrière les beaux paysages / Y'a tellement d'inégalités / Et de souffrance sur les visages»

«Et au milieu de ce bouchon / Pas de respect pour la mort /Chacun son tour joue du klaxon / Tellement pressé d'aller nulle part»

«On a tué la chaleur humaine / Avec le service à la chaîne / À la télé un autre malade / Vient d'déclencher une fusillade»