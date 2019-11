Les Îles-de-la-Madeleine dans un prestigieux palmarès

Les Îles-de-la-Madeleine ont réussi à se tailler une place de choix dans le réputé palmarès des «20 voyages à faire en 2020» de National Geographic, la seule destination canadienne à en faire partie.

On y propose l’expérience d’observation des blanchons à faire en février et en mars, où les voyageurs entrent dans «un monde glacé» où le ciel est «incroyablement bleu, le soleil radieux rebondit sur une couverture de neige fraîche, et le vent qui vibre comme un violoncelle», peut-on lire dans la description qui en est faite.

«Les jeunes phoques sont l’une des créatures les plus captivantes de la planète. Ils ont des yeux couleur obsidienne, un nez gris foncé et une fourrure douce comme un nuage», ajoutent les rédacteurs du palmarès.

Cette vitrine exceptionnelle a permis aux Îles d’être cités dans la populaire émission matinale Good Morning America, cette semaine aux États-Unis.

L’expérience hivernale d'observation des blanchons est offerte depuis plus de 38 ans par le Château Madelinot qui organise des excursions en hélicoptère en petits groupes.

«Cette nomination est une grande fierté pour l'ensemble Îles-de-la-Madeleine», a indiqué Ariane Bérubé, directrice des ventes des Hôtels Accents aux Îles-de-la-Madeleine.

«Étant présentement en mission commerciale en France avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et la ministre du Tourisme Caroline Proulx, cette nomination ne pouvait arriver à un meilleur moment», a ajouté Mme Bérubé.

Cliquez ici pour voir le palmarès de National Geographics.