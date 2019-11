Les travaux compliqueront les déplacements ce week-end

De nombreux travaux risquent de compliquer les déplacements, cette fin de semaine. Les secteurs du pont Samuel-De Champlain, de l’autoroute 15 et de l’échangeur Turcot seront notamment à éviter.

Pont Samuel-De Champlain

Une voie seulement sera disponible à la circulation sur le pont Samuel-De Champlain en direction nord, vers Montréal, de vendredi 22 h à dimanche 5 h.

Autoroute 15

L’autoroute 15 nord sera complètement fermée entre la sortie 58 (autoroute 10 ouest/ centre-ville, île des Sœurs) et l’entrée du boulevard De La Vérendrye et de la rue Saint-Patrick, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

De vendredi 22 h à samedi 20 h, un détour est prévu via l’autoroute 10 ouest, le boulevard Robert-Bourassa, puis la rue Saint-Antoine est, l’entrée pour la route 136 ouest jusqu’à l’échangeur Turcot. De samedi 20 h à lundi 5 h, le détour se fera via l’autoroute 10 ouest, le boulevard Robert-Bourassa, puis le boulevard René-Lévesque ouest, l’entrée à la hauteur de la rue du Fort pour la route 136 ouest jusqu’à l’échangeur Turcot.

Échangeur autoroute 10/ route 132

À Brossard, il est à noter la fermeture de la sortie 6, la bretelle menant du pont Samuel-De Champlain (en provenance de Montréal) à la route 132 est (vers Longueuil) ou à la route 132 ouest (vers La Prairie), samedi de 5 h à 14 h. Les automobilistes pourront faire un détour en continuant sur l’autoroute 10 est jusqu’à la sortie 8 pour le boulevard Taschereau, avenue Auteuil, boulevard Lapinière, autoroute 10 ouest et sortie 6 pour la route 132 et boulevard Marie-Victorin.

Deux voies seulement seront disponibles à la circulation sur l’autoroute 10 est à la hauteur de la sortie 6, de dimanche 18 h à lundi 5 h.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 15 nord (Décarie) sera fermée à la sortie 63, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest en continuant jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, autoroute 520 est et autoroute 15 nord/ Laval.

Les bretelles menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) et de l’autoroute 20 est à la route 136 est (autoroute 720) vers le centre-ville seront fermées, de samedi 5 h à lundi 5 h. Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 61 pour l’avenue Atwater, rue Saint-Jacques, rue de la Cathédrale et entrée pour l’autoroute 720 est.

Projet Turcot/ réseau local

La rue Saint-Jacques sera fermée entre la rue De Courcelle/ chemin Glen et le boulevard Décarie, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via le chemin Glen, rue Sainte-Catherine, boulevard De Maisonneuve et boulevard Décarie.

L’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l’autoroute 20 ouest sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Le détour se fera via la rue Pullman, boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame ouest, avenue Saint-Pierre, rue Richmond et autoroute 20 ouest via l’entrée de la 1re Avenue.

Sur le boulevard Angrignon en direction nord, entre la rue Saint-Patrick et l’autoroute 20, une voie sur deux sera fermée à compter de 22 h vendredi, et ce jusqu’à lundi 5 h.

La sortie de la rue Notre-Dame ouest (en direction est) pour le boulevard Angrignon sud, sera aussi fermée selon le même horaire.

Autoroute 40

L’autoroute 40 (Félix-Leclerc) sera fermée dans les deux directions, entre la sortie 32 à Vaudreuil-Dorion et la sortie 40 à Montréal, en incluant le pont de l’île-aux-Tourtes, de samedi 20 h 30 à dimanche 10 h 30.

En direction ouest, les automobilistes pourront faire demi-tour au chemin de Senneville, puis autoroute 40 est, sortie 41 pour le boulevard des Anciens-Combattants, autoroute 20 ouest, sortie 29 pour l’autoroute 30 ouest et autoroute 40 ouest. En direction est, le détour se fera via l’autoroute 30 est, sortie 5 pour l’autoroute 20 est et sortie 39 pour le boulevard des Anciens-Combattants.

En raison de cette fermeture, la bretelle de l’autoroute 30 ouest pour l’autoroute 40 est sera également fermée, de samedi 20 h 30 à dimanche 10 h 30. Un détour est prévu via l’autoroute 40 ouest, jusqu’à la sortie 28, puis demi-tour à la Route Harwood, autoroute 40 est et suivre le détour principal.

L’entrée de l’avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité-des-Jeunes pour l’autoroute 40 est sera aussi fermée selon le même horaire. Le détour se fera via l’autoroute 40 ouest, jusqu’à la bretelle pour l’autoroute 30 est et suivre le détour principal.

L’entrée du chemin des Chenaux et du boulevard de la Cité-des-Jeunes pour l’autoroute 40 est sera fermée de samedi 20 h 30 à dimanche 20 h 30. Un détour est possible via la rue des Sarcelles, avenue de la Canardière, rue Bourget, boulevard de la Cité-des-Jeunes, avenue Saint-Charles, autoroute 40 ouest et suivre le détour précédent. À compter de 10 h 30 dimanche, le détour se fera via l’entrée de l’avenue Saint-Charles.

La sortie 36 de l’autoroute 40 ouest sera aussi fermée de samedi 20 h 30 à dimanche 20 h 30.

Les entrées du chemin Sainte-Marie et des boulevards Morgan et des Anciens-Combattants pour l’autoroute 40 ouest seront fermées de samedi 20 h 30 à dimanche 10 h 30.

Avenue Viger

L’avenue Viger en direction ouest sera fermée entre les rues Berri et Saint-Denis, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la rue Saint-Hubert (nord), boulevard René-Lévesque et rue Saint-Denis.

À prévoir

En raison du défilé du Père Noël, qui aura lieu samedi, le boulevard René-Lévesque sera fermé entre la rue du Fort et le boulevard Saint-Laurent, impliquant les fermetures par défaut de l’entrée de la rue du Fort pour la route 136 ouest et de la sortie 3 (rue Guy) de la route 136 est, de 10 h 30 à 16 h.