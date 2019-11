Magasinage des fêtes: les cadeaux écolos ont la cote

Dans une semaine, la course aux cadeaux de Noël sera officiellement lancée avec le «Vendredi fou», et selon un sondage Accenture, les Canadiens devraient y consacrer à peu près le même budget que l'an dernier, c'est-à-dire 721$.

Par contre, une nouvelle tendance se manifeste: les consommateurs se préoccupent davantage de l'impact social et environnemental de leurs achats.

Cette année, 30% du budget sera dépensé pour des cadeaux recyclables, 27% pour des cadeaux réutilisables et 19% à des entreprises vertes.

Le consommateur se soucie aussi du suremballage et opte de plus en plus pour la cueillette en magasin.

Rien d'étonnant pour Fabien Durif, directeur de l'Observatoire de la consommation durable.

«Depuis à peu près, je dirais, cinq ans, les cadeaux de seconde main, ç'a doublé. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette volonté de dire qu'un cadeau, ça va être quelque chose qui va être utile», explique-t-il en entrevue à TVANouvelles.

À titre d’exemple, les propriétaires de la boutique Signé local, ont commencé à mettre sur pied un répertoire d'entreprises qui conçoivent des produits fabriqués au Québec. Le concept a marché tellement qu'on est maintenant rendu à deux boutiques et un site Web.

«Les gens sont plus éduqués, ils veulent une option de consommation plus responsable. Puis, ils savent que le local, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'environnement, il y a moins de transport», explique Mexime Tremblay, copropriétaire de signelocal.com

Et même si les trois grands rendez-vous à la chasse aux aubaines arrivent bientôt, les Canadiens seront moins nombreux cette année, à en profiter parce qu’ils préfèrent étaler leurs achats sur toute l'année.