25 films à voir avant la fin de l’année

Noël arrive tôt pour les cinéphiles : comme à leur habitude, les grands studios hollywoodiens n’ont pas attendu les vacances des Fêtes pour commencer à distribuer leurs cadeaux et lancer sur nos écrans plusieurs de leurs films les plus attendus de cette fin d’année. De la suite de La reine des neiges au nouveau Star Wars, en passant par les derniers films de Clint Eastwood, François Girard et Greta Gerwig, voici 25 sorties à surveiller d’ici Noël.

Bonjour, Voisin

Photo courtoisie

22 novembre

Dans ce drame biographique réalisé par la cinéaste Marielle Heller (Pourras-tu me pardonner un jour ?), Tom Hanks prête ses traits au célèbre Fred Rogers, icône de la télévision américaine qui a animé, de 1968 à 2001, la populaire émission pour enfants Mister Rogers’ Neighborhood.

Dark Waters

Photo courtoisie

22 novembre

Toujours très engagé dans la cause environnementale, l’acteur Mark Ruffalo était un choix tout indiqué pour incarner à l’écran l’avocat et défenseur de l’environnement Robert Bilott. Réalisé par Todd Haynes (Carol, Loin du paradis), Dark Waters relate le combat de Bilott pour dénoncer la pollution de l’eau en Virginie par l’entreprise de produits chimiques DuPont­­­. Le film met également en vedette Tim Robbins et Anne Hathaway.

Marriage Story

Photo courtoisie

22 novembre

Le cinéaste américain Noah Baumbach (Frances Ha, Greenberg) s’est inspiré de son propre divorce pour écrire ce drame sentimental qui relate la séparation houleuse entre une actrice (jouée par Scarlett Johansson) et un metteur en scène de théâtre (Adam Driver). Le film prend l’affiche dans quelques salles en fin de semaine avant d’être mis en ligne sur Netflix début décembre.

Poursuite sous pression

Photo courtoisie

22 novembre

Près de deux ans après l’immense succès du film Panthère noire, l’acteur­­­ Chadwick Boseman rebondit dans ce nouveau film d’action qui relate les aventures d’un détective de New York qui se lance sur les traces d’un tueur de policiers. Pour l’aider dans sa chasse à l’homme, les autorités lui permettront de fermer tous les ponts de l’île de Manhattan, une première dans l’histoire de la ville.

La Reine des neiges 2

Photo courtoisie

22 novembre

Six ans après la sortie du premier film d’animation La reine des neiges (Frozen), qui avait rapporté à Disney plus de 1,2 milliard de dollars au box-office mondial, la reine Elsa, la princesse Anna et le bonhomme de neige Olaf sont de retour pour de nouvelles aventures.

À couteaux tirés

Photo courtoisie

27 novembre

Après avoir plongé dans l’univers de Star Wars (il a réalisé Les derniers Jedi, il y a deux ans), le cinéaste américain Rian Johnson change de registre pour proposer une comédie noire avec Daniel Craig, Chris Evans et Jamie Lee Curtis. Suspense à la Agatha Christie, À couteaux tirés raconte l’histoire d’un détective qui doit enquêter sur le meurtre d’un célèbre auteur de polars.

Queen & Slim

Photo courtoisie

29 novembre

Décrit comme une « version moderne de Bonnie and Clyde », ce premier long métrage de la réalisatrice Melina Matsoukas met en scène les aventures d’un couple de jeunes Afro-Américains, dont le premier rendez-vous tourne mal après une altercation avec des policiers. Queen & Slim réunit à l’écran l’acteur de Get Out Daniel Kaluuya et l’actrice et mannequin britannique Jodie Turner-Smith.

Sympathie pour le diable

Courtoisie

29 novembre

L’acteur franco-québécois Niels Schneider se glisse dans la peau du défunt reporter de guerre Paul Marchand dans ce drame qui nous plonge dans l’enfer de la guerre de Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, en 1992. Ce film réalisé par le Québécois Guillaume de Fontenay a déjà remporté plusieurs prix à l’étranger, notamment dans les festivals de Valence, Waterloo et Saint-Jean-de-Luz.

The Aeronauts

Photo courtoisie

6 décembre

Cinq ans après avoir partagé la vedette dans le film La théorie de l’univers, les acteurs Eddie Redmayne et Felicity Jones sont réunis dans ce film de Tom Harper (La dame en noir) qui s’inspire de l’histoire vraie du scientifique James Glaisher et de la pilote de montgolfière Amelia Wren qui ont entrepris, au 19e siècle, un voyage dans les airs au cours duquel ils ont établi un nouveau record d’altitude à l’époque, mettant ainsi leur vie en péril.

Little Joe

Photo courtoisie

6 décembre

Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, où il a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine (remis à l’actrice Emily Beecham), ce thriller de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner (Lovely Rita) met en scène une phytogénéticienne qui a conçu une nouvelle plante qui aurait supposément un effet thérapeutique pour son propriétaire. Mais après en avoir offert une à son fils adolescent, la femme s’apercevra que cette plante n’est pas aussi inoffensive qu’elle le croyait.

Waves

Photo courtoisie

6 décembre

Nouveau film du réalisateur américain Trey Edward Shults (Lorsque tombe la nuit), Waves retrace le parcours d’une famille afro-américaine qui doit se reconstruire après la perte de l’un de ses membres. Le film a reçu des critiques dithyrambiques à la suite de ses premières projections aux festivals de Telluride et de Toronto.

Playmobil : le film

Photo courtoisie

6 décembre

Attendu depuis longtemps, ce film inspiré de l’univers des jouets Playmobil devrait plaire à toutes les générations qui se sont amusées avec les célèbres personnages en plastique. Dans cette aventure animée, une certaine Maria (voix d’Anya Taylor-Joy) doit partir à la recherche de son frère disparu. Et les amateurs entendront également les voix de Daniel Radcliffe et d’Adam Lambert.

Une vie cachée

Photo courtoisie

13 décembre

Le réputé cinéaste américain Terrence Malick est de retour en force avec ce drame historique de près de trois heures. S’inspirant d’un fait réel, le réalisateur de La mince ligne rouge et de L’arbre de la vie (gagnant de la Palme d’or en 2011) relate le combat d’un paysan autrichien qui refuse de se convertir au nazisme, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Noël tragique

Photo courtoisie

13 décembre

Les amateurs de films d’horreur pourront se mettre dans l’ambiance des Fêtes à leur façon avec ce nouveau remake du célèbre « slasher » Black Christmas, sorti en 1977. L’histoire est sensiblement la même que dans le film original et suit un tueur en série qui sévit dans une résidence étudiante de filles d’un campus universitaire pendant les vacances de Noël.

La belle époque

Photo courtoisie

13 décembre

Présenté au dernier Festival de Cannes, ce très beau film du comédien et réalisateur français Nicolas Bedos raconte l’histoire de Victor (Daniel Auteuil), un sexagénaire désabusé qui voit sa vie bouleversée le jour où un entrepreneur lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisira de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où 40 ans plus tôt, il a rencontré le grand amour.

Chaakapesh

Photo courtoisie

13 décembre

Présenté en clôture du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) en octobre dernier, ce documentaire du réalisateur Justin Kingsley et du producteur Roger Frappier relate la tournée de Kent Nagano et de l’OSM dans le Nunavik et le Grand Nord québécois, en septembre 2018.

Le cas Richard Jewell

Photo courtoisie

13 décembre

Ce trente-neuvième long métrage de Clint Eastwood à titre de réalisateur relate l’histoire vraie de l’agent de sécurité Richard Jewell qui a réussi à empêcher une attaque terroriste pendant les Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996, avant d’en être suspecté. Le film mettra en vedette Paul Walter Hauser, Olivia Wilde et Jon Hamm. Soulignons que le directeur photo québécois Yves Bélanger a signé les images du long métrage.

Jumanji : le prochain niveau

Photo courtoisie

13 décembre

Dwayne « The Rock » Johnson, Karen Gillan, Jack Black et Kevin Hart sont de retour dans cette suite de la comédie d’aventures du même titre qui avait connu un succès monstre en 2017 (plus de 960 M$ au box-office mondial). Soulignons que les acteurs cultes Danny DeVito et Donald Glover auront des rôles dans ce nouveau film.

Star Wars : l’ascension de Skywalker

Photo courtoisie

19 décembre

Sans contredit le film le plus attendu de cette fin d’année, le neuvième volet de la saga Star Wars devrait battre des records au box-office pendant le temps des Fêtes. Peu d’informations ont filtré jusqu’à maintenant sur l’intrigue de cet ultime chapitre de la trilogie amorcée il y a quatre ans avec Star Wars : le réveil de la force. Mais les premières images qui ont été dévoilées l’été dernier ont allumé les fans de la saga puisqu’elles laissent croire que le personnage de Rey (Daisy Ridley) pourrait avoir basculé du côté obscur de la Force.

Bombshell

Photo courtoisie

20 décembre

Voici un autre film qui pourrait faire couler beaucoup d’encre d’ici la fin de l’année. Réalisé par Jay Roach (Trumbo), Bombshell revient sur l’histoire du président fondateur de Fox News, Roger Ailes, qui avait été forcé de démissionner après avoir été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, dont les animatrices vedettes Gretchen Carlson et Megyn Kelly. C’est Jon Lithgow qui a été choisi pour incarner Roger Ailes, tandis que Charlize Theron se glisse dans la peau de Megyn Kelly et que Nicole Kidman prête ses traits à Gretchen Carlson. Margot Robbie, Allison Janney et Kate McKinnon complètent la distribution.

Cats

Photo courtoisie

20 décembre

Après avoir porté à l’écran Les Misérables en 2012, le cinéaste britannique Tom Hooper (Le discours du roi, Danish Girl) signe cette adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale Cats, gagnante de sept prix aux Tony Awards. Le rôle de Bombalurina a été confié à nulle autre que la chanteuse américaine Taylor Swift. Elle sera entourée notamment de Judi Dench, Idris Elba et Jennifer Hudson.

Les quatre filles du docteur March

Photo courtoisie

25 décembre

La réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig, s’attaque à un classique de la littérature américaine en mettant en scène cette nouvelle adaptation cinématographique du célèbre roman de Louisa May Alcott. Et elle pourra s’appuyer sur une impressionnante distribution, composée notamment de Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Laura Dern et Florence Pugh.

The Song of Names

Photo courtoisie

25 décembre

Deux ans après la sortie de sa grande fresque historique Hochelaga : terre des âmes, le cinéaste et metteur en scène québécois François Girard (Le violon rouge, Soie) a dirigé les acteurs britanniques Tim Roth et Clive Owen dans ce nouveau film adapté d’un roman de l’auteur Norman Lebrecht. Drame d’époque se déroulant sur plusieurs décennies, The Song of Names raconte l’histoire de deux garçons, Martin et Dovidl, qui grandissent ensemble à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, alors qu’il doit donner un concert, Dovidl, qui est d’origine juive polonaise et qui est un prodige du violon, disparaît mystérieusement. Quelques décennies plus tard, Martin tentera de comprendre ce qui est arrivé à son ami d’enfance.

Espions incognito

Photo courtoisie

25 décembre

Ce film d’animation familial qui arrive en salle le jour de Noël mettra en scène un super espion qui se transforme en pigeon pour accomplir une mission périlleuse. La version originale anglaise met en vedette les voix de Will Smith et Tom Holland.

Merci pour tout

Photo courtoisie

25 décembre

Trois mois après la sortie de son drame Il pleuvait des oiseaux qui a connu un beau succès dans les salles de la province, la réalisatrice Louise Archambault est déjà de retour au cinéma avec cette comédie dramatique qui réunit à l’écran les actrices Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau. Décrit comme un « feel-good-movie », Merci pour tout suivra le parcours de deux sœurs, en froid depuis un an, qui doivent partir ensemble aux Îles-de-la-Madeleine pour répandre les cendres de leur père qui vient de mourir.