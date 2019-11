La leçon de courage d'Alexe aux Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont fait vivre une journée de rêve à Alexe Gagnon.

La jeune fille atteinte du cancer a pu visiter, en compagnie de notre collègue Louis Jean, l’entièreté du Complexe Sportif Bell de Brossard.

Alexe a donc pu rencontrer le directeur général du CH, Marc Bergevin, et signer un contrat d’une journée afin de pouvoir patiner pour une première en six mois, et ce, avec les joueurs du Tricolore.

La patineuse artistique a également reçu une mission spéciale de la part de l’entraîneur-chef Claude Julien. Elle a eu l’importante tâche d’améliorer le coup de patin de quelques joueurs.

Alexe a passé un long moment sur la glace avec Phillip Danault, a été chaudement accueillie dans le vestiaire du CH par Charles Hudon et Brendan Gallagher et a rencontré le gardien de but Carey Price.

«Ce n’est pas seulement la championne du jour, c’est la championne de tous les jours, a affirmé Louis Jean. Elle ne pense pas juste à guérir son cancer, mais elle souhaite un remède pour tout le monde. Elle est extrêmement inspirante.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.