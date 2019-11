La magie des Fêtes gagne Montréal

Bien emmitouflés dans leur manteau, des milliers de tout-petits ont bravé le vent glacial qui soufflait sur le centre-ville de Montréal, samedi matin, pour participer au traditionnel défilé du père Noël.

«C'est magique. C'est notre journée en famille», a confié Stéphanie Vézina, qui est arrivée plus d'une heure et demie avant le début de la parade.

La maman, qui n'a pas manqué un défilé depuis huit ans, voulait ainsi être certaine d'être bien placée afin que toute sa marmaille ait la chance de voir les chars allégoriques, tous plus émerveillant les uns que les autres.

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

Joël Lemay / Agence QMI -

















































Un événement populaire

Environ 1000 personnes ont défilé pendant les deux heures qu'a duré l'événement. Les organisateurs attendaient plus de 100 000 spectateurs.

La parade est si populaire qu'elle se tenait pour la première fois sur le boulevard René-Lévesque plutôt que sur la rue Sainte-Catherine, où d’importants travaux se tiennent.

«On voulait offrir une expérience plus agréable avec plus d'espace. La rue Sainte-Catherine est assez étroite... On voulait installer plus d'estrades et on souhaitait que les enfants soient plus en sécurité», a expliqué Émile Roux, directeur général de Destination Centre-Ville, l'organisme qui est derrière cette grande fête.

Outre le trajet, les habitués ont pu remarquer certaines nouveautés lors de la grande marche.

C'était entre autres la première fois que le Cirque du Soleil y participait, une manière de faire la promotion de son spectacle sur glace «Axel», présenté en décembre à Québec et à Montréal.

Destination Centre-Ville réserve encore plus de surprises pour l'an prochain, alors que le défilé en sera à sa 70e année.

Plusieurs vedettes sur place

Évidemment, certaines choses ne changeront jamais. Comme chaque année, plusieurs personnalités connues étaient présentes samedi, que ce soit dans le cortège ou parmi la foule.

«Ça ne dure pas longtemps maintenant la magie de Noël. Donc, je me dis que c'est peut-être ma dernière année. On dirait que j'en profite encore plus cette année», a confié l'animateur Joël Legendre, qui était accompagné de ses deux filles de 5 ans pour l'occasion.

Quant à Brigitte Boisjoli, elle a interprété des classiques du temps des Fêtes tout au long de la procession, accompagnée de ses comparses Yoan et Christian Marc Gendron du spectacle «Noël, une tradition en chanson» qu'ils présentent tout le mois de décembre à travers le Québec.

«Chanter dehors au froid, c'est sûr que c'est dur, mais en même temps, c'est tellement magique», a résumé la chanteuse à l'énergie contagieuse.

C'est aussi une vedette qui campait le rôle de la Fée des étoiles, comme le veut la tradition. Pour une troisième année, l'animatrice Vanessa Pilon avait l'honneur de revêtir les habits de l'acolyte du père Noël.

«Fée des étoiles, ça a été mon premier travail quand j'étais jeune. J'adore ça. C'est tellement beau de voir le regard des enfants», a souligné celle qui apprécie encore plus Noël depuis qu'elle est devenue maman.

Le rôle du père Noël, lui, n'a été confié à aucune personnalité du milieu du divertissement québécois. Tout simplement parce que c'était bel et bien LE vrai père Noël samedi, directement venu du Pôle Nord, jure l'organisation du défilé.

Chose certaine, son arrivée à la toute fin du défilé a fait plusieurs heureux.