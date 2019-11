Coupe Davis : Shapovalov et Pospisil marquent l’histoire

Nouveau chapitre dans l’histoire du tennis canadien : le pays a atteint la finale de la Coupe Davis en défaisant la Russie, samedi, à Madrid.

Après le triomphe de Bianca Andreescu aux Internationaux de tennis des États-Unis plus tôt cette année, voilà que Denis Shapovalov et Vasek Pospisil viennent confirmer la présence du Canada dans l’élite mondiale, tous sexes confondus.

C’est la première fois que le Canada atteint l’ultime étape de la Coupe Davis, à la suite d’une victoire en trois manches de 6-3, 3-6 et 7-6 (5) lors du match de double. Shapovalov et Pospisil ont alors eu le dessus sur la paire russe formée de Karen Khachanov et Andrey Rublev au terme du bris d’égalité.

Un excellent service de Pospisil a procuré la victoire au Canada, sur le deuxième point de match offert aux représentants de l’unifolié. La délégation canadienne, dont fait notamment partie le jeune Québécois Félix Auger-Aliassime, s’est alors mise à célébrer et à danser.

«C’est irréel, a commenté le vétéran Pospisil, en entrevue avec le réseau Sportsnet après le gain historique. Nous avons un groupe incroyable avec ces jeunes qui sont fantastiques.»

«Nous n’avons pas encore fini ici, a pour sa part prévenu Shapovalov, sans néanmoins cacher sa joie d’atteindre cette finale. Il y a une autre journée. Nous sommes fatigués, mais il faut y aller.»

Le Canada affrontera en finale, dimanche, les gagnants du duel prévu plus tard samedi entre l’Espagne et l’Angleterre.

Immense victoire en simple

Plus tôt dans la journée, Shapovalov s’était imposé face à Khachanov, 17e joueur mondial, en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-4 pour créer l’égalité 1-1 dans cette demi-finale de la Coupe Davis. «Shapo» a d’ailleurs sauvé trois balles de bris dans le dernier jeu de ce duel pour l’emporter. Pospisil s’était pour sa part incliné en deux manches de 6-4 et 6-4 face à Rublev dans le premier match de simple.

La Russie devient la plus récente victime de la formation canadienne, qui avait écarté l’Australie lors des quarts. Le Canada avait par ailleurs dominé les États-Unis et l’Italie lors de la phase des groupes.