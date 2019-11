Les entreprises virent au vert pour attirer les milléniaux

Le 27 septembre dernier, les jeunes l'ont affirmé haut et fort: l'environnement est une priorité pour eux.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre au Québec, les entreprises ont déjà commencé à montrer leurs couleurs pour attirer la nouvelle génération fortement conscientisée.

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a compris l’enjeu environnemental occupe une place de choix non seulement dans la vie personnelle des milléniaux, mais également dans leur travail.

«L'employé va rester dans une organisation à partir du moment où ses valeurs à lui, sa tête, son cœur et l'emploi qu'il occupe, seront en interconnexion» affirme Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ.

À Québec, la Chambre de commerce et d'industrie offre une formation pour inciter les entreprises à prendre un virage vert.

L’objectif de ce programme est d’attirer les milléniaux, mais également d’assurer une rétention d’emploi.

«C’est important pour les employés aujourd’hui d’utiliser les transports en commun aujourd’hui, la façon d'opérer dans nos organisations, la technologie, la transformation numérique, le sans-papiers...» énumère Mme Bédard.

«À cause de l'impact démographique qu'on a sur notre société, le vieillissement de la population et le manque de main-d’œuvre, les milléniaux sont très libres» affirme quant à lui le président d’Optel, Louis Roy.

Selon lui, cette pression venant de la part de la nouvelle génération d’employés fera partie de la solution pour que les entreprises cessent de faire partie du problème.

À l’entreprise de nouvelles technologies Optel, on retrouve plusieurs mesures, notamment les bornes pour les voitures électriques, des places de stationnement réservées au covoiturage ainsi qu’un vélo-parc.

Ces mesures, en accord avec la philosophie de l’entreprise et instiguées par ses dirigeants, plaisent énormément aux employés.

Le phénomène «Greta»

D’après Louis Roy, la forte présence de Grata Thunberg sur les plateformes médiatiques y aura été pour quelque chose.

«Il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'adorent, c'est clair que ça a eu un impact.» croit M. Roy.

Optel servira d'ailleurs de mentor aux entreprises qui souhaitent à leur tour devenir un modèle écologique.

«2019, c'est une année charnière, on le sent, et les entreprises vont devoir embarquer, sinon elles n'auront plus d'employé et, pire que ça, elles ne seront plus capables de vendre leurs services et leurs produits» conclut le président d’Optel.

-Avec les informations de Kariane Bourassa