Un homme de Laval qui n’est pas prêt d’oublier sa soirée de dimanche, affrontement au Salon bleu entre François Paradis et Marc Tanguay, sauvetage dramatique d’une fillette texane. Voici les vidéos qui ont marqué l’actualité de la semaine.

Sa voisine ensanglantée atterrit sur son balcon

«Elle a sauté sur mon balcon. Elle avait le visage en sang. Ma famille criait en plus à l’intérieur. Je ne pouvais pas la laisser dehors», a raconté un homme de Laval qui a porté secours à sa voisine.

Sauvetage dramatique d’une fillette

Le service de police de la ville de Fort Worth, dans l’État du Texas, a largement diffusé les images du sauvetage d’une fillette de 8 ans, qui avait été kidnappée.

«Un psychopathe pense un peu plus»

Un expert psycholégal revient sur le kidnapping de la fillette de 8 ans au Texas qui a fait énormément réagir les internautes.

Affrontement au Salon bleu

Un affrontement entre le libéral Marc Tanguay et le président François Paradis a donné lieu à des échanges disgracieux à l’Assemblée nationale.

Dignité des aînés

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais est décidée à ce que les Québécois du troisième et quatrième âge vivent dans la dignité jusqu’au bout et elle serre la vis aux gestionnaires du réseau de la santé. Elle le fait, parce qu’elle a le droit!, a-t-elle clamé en entrevue avec Mario Dumont.