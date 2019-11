Marc Dupré jamais à court d'inspiration

Marc Dupré ne connaît pas le syndrome de la page blanche. Des sujets pour des chansons, il en a plein la tête et le cœur.

Pas surprenant, donc, que le nouvel album de l'auteur-compositeur-interprète, «Rien ne se perd», soit le septième qu'il propose en moins de 15 ans.

Surmonter son anxiété

«J’écris beaucoup, je compose beaucoup, avoue-t-il. Dans mon téléphone, j’en ai pour 12 albums. C’est un besoin. Je me suis rendu compte que dans la vie, l’affaire qui me rend le plus calme, zen, bien et qui me donne des moments où je ne pense à rien, c’est quand j’écris, que je compose. C’est mon antidépresseur, un exutoire.»

Créé dans «le bonheur, la peur, la tristesse...», notamment, ce plus récent effort a pris forme grâce à toute la gamme des émotions vécues par l'artiste.

«Quand je suis nerveux, que je sais qu’il y a quelque chose de gros qui s’en vient, que je suis stressé, au lieu de faire les 100 pas, je vais prendre ma guitare et me laisser aller. J’enregistre tout et, à un moment, je me retrouve dans une position où je me sens bien... ça aide pour mon anxiété», confie Marc Dupré.

Droit au but

Comme toujours, le chanteur n'a pas perdu de temps pour rédiger les 14 pièces de «Rien ne se perd» avec Gautier Marinof et Nelson Minville, ses fidèles complices.

«Le texte de "Tiens ma main jusqu’à la mort" m’a pris 15 minutes à écrire. Il était là; je savais ce que je voulais dire, ce que je voulais entendre. Dans ce temps-là, ça va bien... Pour moi, ce n’est pas négatif qu'une chose arrive vite; ça veut dire qu’elle était là... Quand je commence à chercher le "bridge", à changer le refrain, je sais que cette chanson ne se fera pas... Il faut que 90 % de la chanson arrive d’un coup.»

L'artiste n'a pas non plus étiré le temps pour donner corps à ses textes. «Avec Gautier Marinof, on a passé deux semaines dans un chalet pour écrire et composer les chansons. Après, on a passé 10 jours dans un studio pour les voix et on finissait les arrangements, mais j’ai été là pour toutes les étapes. C’est pour ça que l’album est très près de moi... Je voulais être très impliqué.»

Vaste répertoire en concert

Le public pourra voir certaines des récentes compositions de Marc Dupré prendre vie sur scène le 30 novembre, lors du spectacle qu'il offrira à la Place Bell, à Laval. Il bonifiera son concert «Rester forts» d'un mini-lancement pour faire entendre entre trois et cinq de ses nouvelles chansons. Il promet également la présence d'invités-surprises et des numéros inédits avec ses enfants.

L'année 2020 sera faste pour Marc Dupré qui a plusieurs rendez-vous prévus en lien avec une nouvelle tournée et qui reprendra son poste de coach à «La Voix». Mais avant, il soulignera le temps des Fêtes presque tout le mois de décembre, au Théâtre Capitole, à Québec. Le menu de son troisième party musical sera composé de chansons de Noël festives, ainsi que d'hymnes rock signés Bon Jovi et Kiss.

L'album «Rien ne se perd» sera disponible dès le 29 novembre.

Trois chansons, trois états d'esprit

«Si j'ai eu tort»

«Tout s’effondre autour de moi / Je ne vois plus d’avenir / Juste le silence et le froid / J’aurais dû le dire...», chante Marc Dupré qui doit composer avec l'anxiété. «On garde ces affaires-là parce qu’on veut se montrer plus fort qu’on est [...] devant les enfants, la famille aussi...»

«Comme tout le monde, j’ai mes moments de doute. Je suis un gars super anxieux. Je pense que si quelqu’un écoute ça et qu’il est dans cet état, il va se dire "Il y a quelqu’un qui est comme moi". »

«On entend la nuit»

Marc Dupré signe une pièce «funk, disco, dance» avec la collaboration d'AMÉ. «Cette chanson est un peu loin de ce que je fais d’habitude, mais j’aime le "vibe"... Dans le texte, il y a quelque chose qui me fait vraiment penser à moi. À mon âge, on dirait qu’on n’a pas le droit à la nuit, il faut dormir. Ça me rappelle ma jeunesse, être fou... C’est le genre d’affaires qu’on fait en voyage; ma blonde et moi, on sort jusqu’à 4 heures du matin et on est détruits pendant quatre jours.»

«Comme des immortels»

Pour clore son nouvel album, le chanteur propose cet hymne, car dit-il, «il faut se sentir vivant». «Je voulais finir avec ça. Il faut croire qu’on est immortel dans la vie, sinon on va vivre avec des peurs et des doutes. Je fonce dans tout ce que je fais; cet album-là, j’ai foncé dans tout. Et je n’ai pas eu peur de dire des choses.»