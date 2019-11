Tout ce qu’il faut savoir sur «La reine des neiges 2»

Qu’est-ce qui attend Anna, Elsa, Kirstoff et Olaf dans «La reine des neiges 2»?

Voici tout ce que l’on sait de leurs nouvelles aventures et du royaume d’Arendelle.

Coréalisé par Jennifer Lee et Chris Buck, le long métrage développe l’histoire des deux sœurs.

«L’une des choses dont nous avons parlé très simplement est que, dans le premier volet, Anna n’a rien à perdre puisque sa sœur est partie et qu’elle veut la retrouver. Dans ce film-ci, elle a tout au début, et a donc tout à perdre», a détaillé Chris Buck lors de la présentation médiatique à Los Angeles il y a deux semaines.

En effet, en trois ans, Elsa (voix d’Idina Menzel dans la version originale) et Anna (voix de Kristen Bell) ont fait du royaume d’Arendelle un lieu où il fait bon vivre. Mais Elsa commence à entendre des voix qui l’appellent vers le Nord.

En compagnie d’Anna, de Kristoff (voix de Jonathan Groff) et d’Olaf (voix de Josh Gad), elle part avec la volonté de découvrir l’origine de ses pouvoirs magiques.

«Ce qui est intéressant, c'est qu’il y a tant d’autres choses dans le cheminement d’Anna... mais nous ne pouvons pas en parler sans divulgâcher de nombreux éléments du film. Par contre, ce que je peux dire est que sa détermination à protéger Elsa, à être présente pour sa sœur, à faire attention à sa sécurité et à s’assurer qu’elle n’aille pas trop loin, ce cheminement est très différent du premier long métrage», a ajouté Jennifer Lee.

Plus sombre?

«Nous avons écrit des personnages très complexes, très réels... ce que sont Anna et Elsa. Elles dirigent avec passion et émotion et ont du mal, comme nous tous», de préciser la cocinéaste.

Ainsi, Elsa s’inquiète du fait qu’elle n’est peut-être pas faite pour une vie tranquille de reine tandis qu’Anna s’inquiète pour sa sœur tout en se questionnant sur l’avenir de la famille qu’elles ont construite.

Pour Marc E. Smith, responsable de l’histoire de «La reine des neiges», Anna et Elsa sont représentatives des défis du début de la vingtaine, incluant le fait de s’aventurer en territoire inconnu pour la première fois.

«C’était l’un des grands thèmes dès le début, a-t-il dit. Elles sont à un âge charnière où il faut se lancer dans le monde, plonger dans l’inconnu, tout en se demandant si c’est le bon choix et comment on s’y prend pour s’intégrer et faire sa place.»

«Des moments qui font un peu peur»

Les thématiques de mort, de traumatisme, de sacrifice et de luttes internes sont là. Mais, comme a tenu à le mentionner Jennifer Lee, «parfois, nous oublions que les vieux contes de fées traditionnels comportent tous des moments qui font un peu peur. Cela fait partie de l’utilité des contes de fées. Ils existent pour que les enfants puissent ressentir ces choses, les vivre, tout en étant en sécurité dans un fauteuil.»

«C’est ce qui aide à faire face à la vie. Je pense que les contes de fées sont très importants. Nous avons abordé des sujets que nous savions provocants, mythiques et très ¨contes de fées¨.»

«La reine des neiges 2» émerveille petits et grands dès le 21 novembre.

Des princesses en pantalon!

Exception faite de Mulan - qui n’est pas une princesse - et de Jasmine - pour qui il s’agit d’un vêtement culturel -, les princesses de Disney ne sont jamais en pantalon. C’est pourquoi le fait que, dans «La reine des neiges 2», Anna et Elsa ne portent pas de robe est un événement.

«Les princesses sont tout, incluant leurs vêtements. Tout le monde s’est investi dans ce film, tout le monde y est représenté et c’est ce que nous essayons de montrer. Je suis fière de ces deux jeunes femmes. Elles portent le poids du royaume sur leurs épaules et elles vont donc porter des vêtements appropriés à leur situation», a commenté la coréalisatrice Jennifer Lee lors du tapis rouge du long métrage à Los Angeles.

En effet, les deux sœurs, accompagnées de Kristoff et d’Olaf, le bonhomme de neige, vont partir à l’aventure dans une forêt enchantée. «Cette fois-ci, d’ajouter la cinéaste, elle n’ont pas eu à fuir le royaume dans les mauvais vêtements. Elles ont eu la chance de choisir comment elles allaient s’habiller et il est évident qu’on porte des pantalons quand on entend les mots de ¨forêt enchantée¨.»