Un avantage pour le CH face aux Rangers

Pour une cinquième fois depuis le début du mois de novembre, les Canadiens de Montréal affronteront, ce soir, un club qui dispute un deuxième match en autant de jours alors que les Rangers de New York sont en ville.

Le match sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 18h, ce soir.

Est-ce un réel avantage pour la troupe de Claude Julien? Pas nécessairement.

Dans de telles circonstances, le Tricolore conserve une fiche de 3-1-2 cette saison. Si le Canadien avait profité du calendrier serré de leurs adversaires en octobre, avec deux victoires contre les Maple Leafs de Toronto et leur gardien auxiliaire Michael Hutchinson, l’avantage est moins évident en novembre.

Face aux Stars, le 2 novembre à Dallas, le CH perdait ainsi par le pointage de 4 à 1 même si la formation texane avait joué la veille un match contre l’Avalanche du Colorado.

Aucune excuse

Une victoire contre les Bruins de Boston avait suivi, puis dans la dernière semaine, le Canadien, qui disputait également à chaque occasion une deuxième rencontre en autant de soirs, a perdu en prolongation contre les Devils du New Jersey et les Sénateurs d’Ottawa.

En excluant ces deux derniers matchs, le Canadien a néanmoins gagné trois de ses quatre parties contre des «adversaires fatigués» contrairement à eux.

Cette fois, en marge du duel de ce samedi soir entre le Tricolore et les Rangers de New York, le CH n’a d’ailleurs aucune excuse. En congé jeudi et vendredi, le club montréalais accueillera une formation ayant joué à Ottawa la veille.

Souvenirs de Vegas

De l’autre côté de la médaille, quand le Canadien dispute un deuxième match en autant de jours, il montre un dossier de 1-2-2 cette saison, ce qui représente une récolte de quatre points au classement sur 10.

Le CH avait ainsi obtenu une victoire de 5 à 4 en prolongation contre les Golden Knights, à Vegas, le 31 octobre.

Pourtant, les Knights revenaient de trois journées sans jouer tandis que les joueurs de Claude Julien avaient battu les Coyotes, en Arizona, lors de la soirée précédente.