Une musicienne reçoit un pourboire de... 10 000$

Une musicienne de Nashville au Tennessee a reçu un pourboire de la part d’un fan qui semble vraiment avoir aimé sa musique puisqu’il lui a donné... 10 000$.

Morgan Clark a donné un spectacle au Nashville Hotel lundi dernier. Après sa performance, elle a fait le décompte de ses pourboires et a trouvé un chèque avec un montant exorbitant accompagné d’une note.

L’amateur de sa musique lui a assuré que le chèque était réel et a transféré l’argent dans son compte dès le lendemain.

«Merci de croire en moi et de me donner une chance dans cette carrière et dans mon rêve que j’ai depuis que je suis petite fille», a expliqué la jeune femme.

Morgan a bien l’intention d’utiliser cet argent pour sa carrière, mais elle entend donner 1000$ à l’Armée du Salut.