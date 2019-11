Grégory Slogar rejoint par les secours, selon son épouse

Les secours seraient en route pour aller sauver l’explorateur québécois Grégory Slogar, qui se trouve toujours en situation précaire sur le glacier Quelccaya, au Pérou.

Dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles, son épouse Marie-Josée Dubouilh affirme avoir parlé dès son arrivée en sol péruvien avec l’équipe locale qui serait chargée de l’opération.

«L’équipe locale, guidée par des alpinistes locaux, des amis et des partenaires d’Emanuel [le guide de haute montagne], chapeautée par un météorologue qui connaît très bien le coin, a décollé cette nuit pour aller à leur rencontre et ensuite les redescendre par une voie alternative, écrit-elle. La météo était bonne au matin. D’après moi, à cette heure-ci (12h), ils se sont déjà rencontrés et sont en route pour la descente», croit Mme Dubouilh.

Elle dit aussi avoir eu la chance de parler à son conjoint et mentionne qu’il serait bien sain et sauf, malgré les rebondissements des derniers jours.

«C’est une descente difficile, comme la plupart des descentes en haute montagne. Et comme Grégory doit avoir les yeux complètement bandés, au risque d’une aggravation, alors il devrait être assisté et transporté selon les possibilités et nécessités du moment», explique sa conjointe.

La tentative de sauvetage s’annonce d’autant plus difficile étant donné les conditions météorologiques qui seront défavorables au cours des trois prochains jours, selon Marie-Josée Dubouilh. Une tempête de neige s’abattrait sur la région dès aujourd’hui, selon ses informations.

Il pourrait aussi y avoir des tempêtes de pluie et de neige dans les montagnes où se trouvent Grégory et son guide de haute montagne Emanuel Rocha, poursuit-elle. D’après ce qu’on lui a dit, il pourrait y avoir des orages.