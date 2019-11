Grève du CN: nouvelle manifestation lundi

Les agriculteurs du Québec ont appelé à manifester devant le bureau de comté du premier ministre Justin Trudeau lundi, à Montréal, en raison de la crise du propane.

Si aucune entente n’est trouvée d’ici là, il s’agira de la seconde manifestation des agriculteurs, après le coup d’éclat de vendredi au cours duquel des producteurs de grain s’étaient rendus devant les bureaux du CN en tracteurs.

«Le gouvernement canadien s'est montré peu sensible à la situation jusqu'à maintenant et ne semble pas saisir l'ampleur de la crise vécue par des milliers d'agriculteurs au Québec, qui lui demandent de trouver rapidement une solution», ont indiqué les organisateurs de la manifestation par voie de communiqué.

Les livraisons de propane sont suspendues pour les agriculteurs, à cause du conflit syndical qui oppose le Canadien National à ses syndiqués et qui empêche le réapprovisionnement en gaz.

La situation est d’autant plus critique chez les producteurs de grains, qui ont joué de malchance cette année. Le printemps tardif, qui a repoussé les semis de quelques semaines, couplé à un automne maussade et un hiver précoce, font en sorte que le maïs est deux fois plus humide qu’à l’habitude. Or, ce dernier doit absolument être séché avant d’être entreposé, ce qui nécessite un approvisionnement en propane.

Faute de combustible, les agriculteurs sont condamnés à laisser leur récolte au champ.

Plusieurs éleveurs dépendent aussi du propane pour s’occuper de leurs animaux.

Des représentants de l’Union des producteurs agricoles, du Syndicat des producteurs maraîchers, des Producteurs en serre du Québec, des Producteurs de grains du Québec et des Producteurs d'œufs d'incubation du Québec seront présents lundi matin sur le boulevard Crémazie, dans la circonscription de Papineau, représenté à Ottawa par Justin Trudeau.