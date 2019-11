L'ancien président de Desjardins Claude Béland est décédé

L'ancien président du Mouvement Desjardins, Claude Béland, est décédé dimanche matin entouré des siens, à l'âge de 87 ans.

Selon son neveu, André Lamarre, M. Béland avait été admis à l'hôpital jeudi dernier à la suite d'une chute, en apparence sans grande gravité. Il est toutefois décédé dimanche, alors qu'il était entouré de sa famille.

«Depuis quelques années, sa santé déclinait quand même assez rapidement. Il avait une faiblesse au niveau du cœur qui s'est développé rapidement au cours des dernières semaines, des derniers mois. Ce n'est pas tellement la chute qu'une combinaison de différents facteurs [qui ont mené à son décès]», a détaillé son fils, Philippe Béland, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Il est parti en paix. Il est parti dans son sommeil», a-t-il souligné.

Né en 1932, l'avocat de formation s'était, avant tout, fait connaître pour son rôle de président du Mouvement Desjardins, un poste qu'il a occupé de 1987 à 2000. Il avait auparavant œuvré pour la Fédération des caisses d'économie du Québec, qui s'est affiliée au Mouvement Desjardins en 1979.

Au cours de son mandat, ce fervent partisan du modèle coopératif a notamment supervisé le déploiement du site AccèsD et du système de paiement direct, en plus d'œuvrer à améliorer la rentabilité des caisses Desjardins.

«Le Québec perd un grand homme, qui fut un ardent promoteur des valeurs coopératives. Il a certes été, à l'occasion, critique à l'égard de Desjardins, mais cela témoignait en même temps de son attachement profond envers cette institution coopérative», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, par communiqué.Après son passage à la tête de Desjardins, M. Béland s'est impliqué sur de nombreux comités et conseils d'administration, incluant celui de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Il avait notamment présidé un comité formé par Lucien Bouchard visant à revoir les salaires des hauts fonctionnaires, et un autre sur la réforme des institutions démocratiques.

«Jusqu'aux dernières années, mon père était très actif, pour plusieurs comités ou associations. [...] Il a toujours pris à cœur différents débats et différents mandats», a mentionné Philippe Béland.

Claude Béland continuait à faire entendre sa voix et à prendre position sur une foule de sujets, en intervenant de temps à autre dans les médias.

L'été dernier, il avait admis à TVA Nouvelles avoir, lui aussi, reçu une lettre de l'organisation qu'il avait si longtemps présidée, lui apprenant qu'il avait également été victime du vol de données chez Desjardins. Il avait en plus expliqué son identité avait été volée.

Un dirigeant «inspirant»

Le successeur de M. Béland chez Desjardins, Alban d'Amours, a confié être «sous le choc». «Nous avions rendu visite il y a à peine trois semaines. J'ai compris alors que sa santé était défaillante, mais on a passé un bon moment avec lui et sa famille», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

«Lorsqu'il est arrivé à la tête du Mouvement, il projetait l'image d'une personne qui inspirait beaucoup, qui allait entraîner un renouveau. Très rassembleur, il a été un grand leader», a exprimé M. D'Amour, qui a présidé le Mouvement Desjardins de 2000 à 2008.

Ce dernier avait d'ailleurs été embauché chez Desjardins en 1988 par nul autre que Claude Béland. «Je lui dois beaucoup. J'ai toujours dit que je suis allé à son école. [...] J'ai beaucoup d'admiration pour lui, et beaucoup de respect», a affirmé M. D'Amours.