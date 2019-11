Sylvain Gaudreault candidat à la chefferie du PQ

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, devrait annoncer lundi matin qu’il se porte candidat à la chefferie du Parti québécois, s'est fait confirmer l’Agence QMI par une source au sein du PQ.

Alors que les modalités entourant la course ne seront connues qu’au début de 2020, Sylvain Gaudreault deviendrait ainsi le premier aspirant-chef à déposer officiellement sa candidature.

Jusqu’ici, l’historien Frédéric Bastien et l’avocat Paul St-Pierre Plamondon, qui avait été candidat lors de la dernière course, ont eux aussi démontré de l’intérêt pour la chefferie.

Quant à Véronique Hivon, qui était vue comme la favorite pour remplacer Jean-François Lisée, elle a annoncé en août dernier qu’elle ne briguera finalement pas la direction du parti.

Chose certaine, le prochain chef du PQ aura beaucoup de pain sur la planche. Lors de l’élection de 2018, la formation souverainiste a récolté le pire résultat de son histoire en pourcentage de voix obtenues, soit 17,1 % d’appuis. Le parti n’a aujourd’hui plus que neuf députés à l’Assemblée nationale.

Depuis que le gouvernement de Pauline Marois a été éjecté du pouvoir en 2014, c’est la troisième course au leadership au sein du parti. Cinq personnes se sont succédé à la tête du Parti québécois depuis cinq ans, si l’on compte les leaders intérimaires.

D’ailleurs, Sylvain Gaudreault avait occupé cette fonction en 2016, entre la démission de Pierre Karl Péladeau et l’élection de Jean-François Lisée. Il a aussi été ministre des Transports et des Affaires municipales sous Pauline Marois entre 2012 et 2014.

Militant de longue date au sein du Parti québécois, cet avocat et historien de formation représente la circonscription de Jonquière, au Saguenay, depuis 2007.