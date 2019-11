Un citoyen vient en appui à la police lors d'une poursuite à Jonquière

Une courte poursuite policière a créé tout un émoi dans le secteur de Jonquière, à Saguenay, alors qu’un citoyen a prêté main-forte aux autorités pour stopper l’un des suspects.

Après qu’un policier du Service de police de Saguenay (SPS) ait remarqué qu’un véhicule volé circulait sur la rue Saint-Dominique, les suspects à bord de ce dernier ont accéléré et brûlé un feu rouge pour s’engager sur le boulevard Harvey, rapporte le lieutenant du SPS Carl Villeneuve.

Ils ont ensuite ignoré un arrêt obligatoire à l’angle de la rue Montpetit avant de se faire emboutir par une camionnette alors qu’ils tentaient de brûler un second feu rouge près de la rue Saint-Hubert. Le choc a été si violent que leur véhicule a été propulsé contre une feu de circulation.

«C’est à ce moment que les deux suspects sont sortis par la fenêtre et se sont sauvés à pied. Un citoyen a vu la scène et a couru vers l’un des suspects pour l’agripper et le maintenir», a relaté M. Villeneuve.

L’autre individu a été mis en état d’arrestation par un policier sur place.

Le conducteur et le passager du véhicule volé ont été transportés à l’hôpital pour des blessures mineures.

Les autorités ont suspecté une conduite avec les facultés affaiblies et c’est pourquoi ils ont procédé à un prélèvement sanguin par télémandat, alors que les malfrats, âgés de la mi-vingtaine, se trouvaient encore au centre hospitalier.

Ils comparaitront lundi matin au palais de justice de Chicoutimi.