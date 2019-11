Céline Dion au sommet des ventes aux États-Unis, une première en 17 ans

Le nouvel album de Céline Dion, Courage, débute au sommet du palmarès des albums les plus vendus aux États-Unis. Une première en 17 ans pour l’artiste québécoise.

Céline Dion n’avait pas réussi à atteindre la première position du Billboard 200 depuis 2002, avec A New Day Has Come.

Selon Billboard, Courage a franchi le cap des 113 000 unités d’albums vendues, une mesure qui comprend non seulement les copies physiques et téléchargeables (109 000), mais également les écoutes en streaming sur Spotify, Apple Music, YouTube et compagnie (4000). La diva de Charlemagne devance Chixtape 5 du rappeur Tory Lanez, qui s’est écoulé à 83 000 exemplaires.

Il s’agit du cinquième album de Céline Dion à occuper le premier échelon du classement au pays de l’oncle Sam, avec Falling Into You en 1996, Let’s Talk About Love en 1997 et All the Way... A Decade of Songs en 1999.

Céline Dion n’a pas ménagé les efforts pour promouvoir l’arrivée de Courage, sorti le vendredi 15 novembre aux États-Unis. Bien qu’elle devait donner quatre spectacles à Montréal, elle s’est libérée pour faire quelques apparitions télé remarquées, notamment aux talk-shows de Jimmy Fallon et Andy Cohen.

Courage se hisse également au numéro 1 des ventes en Belgique francophone,

En Angleterre, Courage atterrit en deuxième position derrière Spectrum du groupe Westlife. En Allemagne, l’opus se hisse au 4e rang.