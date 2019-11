La diffusion de l’émission «J.E.» sur le meurtre non résolu de Lucie Castonguay, survenu il y a 20 ans à St-Fabien-de-Panet, a relancé l’enquête de la Sûreté du Québec, qui a rencontré plusieurs nouveaux témoins depuis octobre dernier.

• À lire aussi: Meurtre de Lucie Castonguay: son ex-époux peu bavard

• À lire aussi: «J.E» se penche sur un crime impuni

Dans les heures qui ont suivi la diffusion de l’émission, le 17 octobre dernier, le téléphone a commencé à sonner à la centrale d’informations criminelles de la SQ, permettant aux enquêteurs de recueillir de nombreuses nouvelles informations. Selon nos sources, au moins une quinzaine de personnes ont été rencontrées, notamment à St-Fabien-de-Panet, où les langues se seraient déliées.

Les fils de Lucie Castonguay, Emanuel et François Mercier, espèrent que ces rencontres de témoins potentiels leur amènent une fois pour toutes des réponses. Leur mère pourrait-elle avoir été victime d’un complot meurtrier? L’unité des crimes non résolus aurait plus d’un suspect dans sa mire, selon nos informations.

La femme de 42 ans a été retrouvée morte dans sa résidence du petit village de Chaudières-Appalaches, le 17 décembre 1999, trois jours après avoir été frappée à la tête et poignardée. Une fin horrible pour cette mère de famille qui n’avait pas d’ennemis, selon ses proches.

«C’était une femme très tranquille, assure son frère Serge Castonguay. Un moment donné, ça fait 20 ans, il faut que ça aboutisse à quelque chose.»

Le 17 octobre dernier, «J.E.» a diffusé une entrevue exclusive avec les fils de la victime.

«Je veux juste avoir des réponses: est-ce que mon père est impliqué? À quel point? À quel niveau?», avait alors déclaré Emanuel Mercier.

Leur père Marc Mercier a toujours été considéré comme suspect par les enquêteurs de la Sûreté du Québec, mais aucune accusation n’a été portée contre lui. L’homme, qui n’a aucun antécédent judiciaire, a refusé de participer à l’émission «J.E.» sur le crime impuni de son ex-épouse.

Il a toujours refusé le test du polygraphe, même à la demande de son fils Emanuel, qui n’entretient plus de liens avec son père depuis cet incident.

Si vous avez des informations qui pourraient faire avancer l'unité des crimes non résolus, contactez le 1-800-659-4264.