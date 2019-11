Il se fait retirer un rein de 7,4 kilos

Des chirurgiens indiens ont retiré un rein de 7,4 kilogrammes (16,3 livres), de la taille d'une boule de quilles, d'un homme souffrant d'une grave maladie génétique, ont annoncé lundi un des médecins.

Ce rein est un des plus gros jamais retirés lors d'une opération médicale.

«C'était une énorme grosseur qui occupait la moitié de son abdomen. Nous savions que c'était un gros rein, mais n'avons jamais pensé qu'il serait aussi lourd», a déclaré Sachin Kathuria, un membre de l'équipe médicale.

Le patient de 56 ans, atteint de polykystose rénale autosomique type dominant, a été opéré pendant deux heures à l'hôpital Sir Ganga Ram à New Delhi le mois dernier.

Un rein normal pèse entre 120 et 150 grammes (entre 0,26 et 0,33 livre) et mesure environ 12 centimètres de long. Le rein retiré du malade mesurait 45 centimètres, selon M. Kathuria.

Selon le livre Guiness des records, le plus gros rein jamais retiré d'un humain, lors d'une opération à Dubai en 2017, pesait 4,25 kilogrammes (9,4 livres)

Mais l'équipe médicale de l'hôpital de New Delhi dit avoir trouvé des dossiers médicaux faisant état d'un rein de 9 kilogrammes retiré d'un patient.

La maladie dont souffre l'homme opéré récemment provoque l'apparition de kystes sur les reins. Les médecins ont décidé de l'opérer après avoir repéré une hémorragie interne et un début d'infection.

Selon M. Kathuria, le patient est désormais en bonne santé et a été placé sous dialyse en attendant l'implantation d'un nouveau rein.