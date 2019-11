Les besoins essentiels assurés jusqu’à la fin de la semaine

Le gouvernement du Québec parviendra à acheminer 2,5 millions de litres de propane dans la province quotidiennement jusqu’à samedi, a annoncé le ministre de l’Énergie Jonatan Julien lundi.

Cette quantité est toutefois loin des six millions de litres nécessaires pour satisfaire les besoins de tous les secteurs. Avec ce rationnement, les besoins essentiels sont assurés, notamment pour les hôpitaux, les écoles et la production animale. Les producteurs de grain vivent donc toujours une situation critique.

«Il ne faut pas se le cacher. Ce qu’on tente de faire actuellement avec les moyens qu’on a, c’est d’être en mesure de préserver le 2,5 millions de litres par jour le plus longtemps possible, a expliqué Jonatan Julien. On n’est pas du tout dans une perspective d’augmenter la capacité quotidienne.»

M. Julien a appelé le gouvernement fédéral à tout faire le plus rapidement possible pour mettre fin à la grève des travailleurs du CN.

Pour faire face à l’urgence, Jonatan Julien a assuré collaborer avec l’association québécoise du propane et les distributeurs pour trouver toutes les façons possibles pour assurer la livraison de propane. Notamment, des trains en provenance d’Edmonton et de Winnipeg sont en direction de la province. On envisage également une livraison de propane par camion du Maine, mais cette solution serait complexe.

Le ministre rappelle également que si le conflit est résolu, il faut également prévoir une période tampon de 48 à 72 heures avant que la distribution reprenne normalement.