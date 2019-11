Les décomptes numériques n’augmentent pas la sécurité des piétons, concluent des chercheurs montréalais

Les décomptes numériques sur les feux piétons n’aident pas de façon significative à la sécurité des piétons. C’est une des conclusions de chercheurs qui invitent la Ville de Montréal à mettre en place un projet-pilote avant de multiplier les feux avec décompte sur l’île.

«On pensait que ça aiderait les gens à ne pas se précipiter dans la rue s’il reste peu de temps, mais ce n’est pas du tout le cas, du moins avec l’échantillon que nous avons analysé», remarque le chercheur de l’Université McGill Luis Miranda-Moreno.

Il souligne que les décomptes provoquent même, parfois, des comportements dangereux autant des automobilistes que des piétons.

L’étude faite en collaboration avec des chercheurs de l’Université McGill et HEC Montréal est d’envergure. Les experts ont collecté des données sur 80 % des intersections dotées de feux de circulation à Montréal, en plus de faire de l’observation sur le terrain pour analyser la géométrie de chaque coin de rue.

Évidemment, le travail des scientifiques publié début novembre fait de nombreux constats. Parmi eux, ils concluent que les feux piétons (silhouette et main clignotante) aident à la sécurité, mais impossible d’en dire autant des décomptes numériques souvent jumelés à ces feux.

La semaine passée, la mairesse Valérie Plante a annoncé que 58,5 millions $ seront utilisés pour ajouter des feux piétons avec décompte numérique à toutes les intersections déjà munies de feux de circulation.

Mais la Ville devrait d’abord faire un projet-pilote pour s’assurer de l’utilité des décomptes numériques déjà en place, croit Luis Miranda-Moreno. Un avis que partage l’expert en transport Nicolas Saunier.

Mieux utiliser l’argent

«Peut-être qu’on pourrait faire une utilisation plus judicieuse d’une partie de l’argent», dit M. Saunier qui est professeur à Polytechnique Montréal, suggérant par exemple de multiplier l’acquisition de détecteurs pouvant modifier la phase de feu vert en présence d’un piéton, soit par chaleur thermique ou par caméra. La Ville en possède déjà 950, alors que 2300 intersections ont des feux de circulation.

Au cabinet de la mairesse Plante, on a indiqué que l’étude ne considère pas «tous les changements annoncés» par l’administration. L’ajout de feux piétons avec décompte aidera les «usagers plus vulnérables à mieux comprendre le moment adéquat pour traverser», a-t-on fait valoir. Aucune réponse n’a été fournie à notre question concernant la pertinence d’effectuer un projet-pilote avant d’installer des décomptes numériques partout sur le territoire.

Allonger le temps de traverse, ce n’est pas miraculeux

Est-ce que les quatre à six secondes de plus qui seront allouées aux piétons selon le plan de l’administration Plante suffiront à tous? On a fait le test avec de jeunes enfants.

J’ai suivi les enfants de la garderie Opus Incertum durant leur promenade quotidienne au parc Lafontaine, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Les petits doivent traverser l’intersection des rues Brébeuf et Rachel. Premier test: c’est l’automne, il fait beau. Certains groupes se sont tout de même retrouvés sur le feu rouge, car il manquait de temps pour traverser.

J’ai fait part de mon observation aux porte-paroles de la Ville de Montréal. Ils ont envoyé des patrouilleurs sur place et ils ont reconnu qu’il manquait au moins trois secondes pour une traversée sécuritaire.

Deuxième test: l’hiver étant déjà arrivé et la chaussée étant plus glissante, on a simulé la traversée des enfants sur la rue Brébeuf avec trois secondes de plus, et encore là, certains groupes manquaient de temps.

«Je ne suis pas surprise du résultat», commente Marie-Soleil Cloutier, professeure à l’Institut national de la recherche scientifique.

Elle explique qu’il est difficile de calculer la vitesse de marche des jeunes enfants puisqu’ils ne sont pas constants, encore moins en groupe. D’où l’importance, selon elle, d’ajouter plus de secondes que pas assez, et aussi de s'interroger sur les normes qu’utilisent les ingénieurs pour déterminer la vitesse d’un piéton.

«On prend rarement en compte l’état de la chaussée», ajoute Luis Miranda-Moreno, chercheur à l’Université McGill.

24 %

Les risques de collisions à une intersection chutent de 24 % lorsqu’il y a une phase exclusive aux feux piétons (quand tous les feux d’une intersection sont rouges).

Source: Étude sur la sécurité des piétons réalisée par Luis Miranda-Moreno et al.