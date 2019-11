Le chroniqueur Mathieu Bock-Côté s’est offusqué, lundi, que le critère racial se soit immiscé dans la course à la direction du Parti libéral du Québec au cours du weekend.

«On nous présente ça comme une révélation : le Québec est prêt à élire une femme noire. On aura le courage d’élire une femme noire. Mais qu’est-ce que c’est que cet argument de débile? s’emporte-t-il. Les Québécois sont prêts à voter pour un Blanc, un Noir, un Jaune, un Vert, un autre avec des petits points, un athée, un croyant, un agnostique, un homme, une femme. Les Québécois vont voter sur les idées.»

Mathieu Bock-Côté réagissait aux réticences de certains libéraux à l’idée de choisir une chef qui n’est pas blanche. Selon lui, si des militants libéraux pensent sérieusement que les Québécois ne voteraient pas pour une candidate parce qu’elle est noire, il y a un sérieux problème au sein de la formation politique.

«J’imagine des Elvis Gratton réfléchir ensemble à propos des Québécois qui, laissés à eux-mêmes, seraient une bande de racistes toxiques, dit-il. Si le Parti libéral se pose ces questions-là, ça en dit long sur ce que les libéraux pensent des Québécois.»

Le chroniqueur espère que ce «débat» sera rapidement mis de côté. «On n’est pas aux États-Unis, les critères raciaux ne polluent pas notre vie politique et j’espère que ce n’est pas demain que ça va commencer.»

Sauf que Dominique Anglade ne semble pas non plus vouloir utiliser cet argument à son avantage, tempère l’analyste politique Caroline St-Hilaire, qui se questionne sur les racines de ces interrogations des militants.

«Est-ce qu’on lance ça parce qu’on ne veut pas de Dominique Anglade ou si on se dit, effectivement, chez les militants libéraux, que les Québécois sont peut-être racistes?»

Elle ajoute qu’elle a été étonnée de l’absence de défense des autres députés libéraux et encore plus de celle d’Alexandre Cusson, son adversaire dans la course à la direction.

«Je me serais attendue à ce qu’Alexandre Cusson vienne en renfort à Dominique Anglade et dise que ça n’allait pas faire partie des enjeux.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.