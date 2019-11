«Ma blessure est trop profonde» - une vétérane des Forces armées

Le gouvernement s’était excusé il y a deux ans pour l’intimidation, la torture, les interrogatoires interminables et les congédiements arbitraires à l’endroit des gais et lesbiennes qui se pratiquaient contre ses propres militaires des Forces armées canadiennes.

Ces hommes et ces femmes commencent seulement maintenant à recevoir les excuses officielles dans une lettre de l’armée. J.E avait d’ailleurs en 2016 levé le voile sur ce passage sombre de son histoire.

«J’avais mis toute cette histoire au jour en faisant l’émission avec Pierre-Olivier (Zappa). On n’existait pas, on était des fantômes, on avait été foutus à la porte. J’avais été interné en psychiatrie sans explications. Je me suis ramassée à la rue, j’ai dormi dans ma voiture, j’ai eu des problèmes d’alcool. Les conséquences ont été majeures sur le reste de ma vie», décrit en entrevue au Québec Matin Lucie Laperle qui a vécu l’horreur dans les Forces.

Que pense l’ancienne militaire de 65 ans des écrits de l’armée? «C’est un postage de groupe. La seule chose qui a de la valeur dans cette lettre, c’est que les Forces armées admettent que c’est arrivé. Car dans mon cas, pendant 44 ans ça a été le déni total complet», appuie-t-elle.

Mon crime allait être dévoilé

«J’ai dû mentir. J’ai passé ma vie à avoir peur d’être étiquetée lesbienne par ce qu’ils (l’armée) m’avait bien avisé que si j’appliquais pour une job dans la police, j’étais police militaire, si j’appliquais dans la police civile mon crime allait être dévoilé et en plus. J’avais peur d’être étiquetée comme étant une psychatrisée», raconte Mme Laperle.

Ces excuses de l’armée canadienne seront-elles suffisantes? L’aideront-elles à tourner la page? «Dans mon cas, ma psychologue et ma psychiatre seraient d’accord avec moi, ma blessure est trop profonde. Je leur en veux autant aujourd’hui que le 12 janvier 1978. Les vraies excuses seraient de rencontrer mes tortionnaires de l’unité spéciale qui m’ont interrogée durant des heures. Ils sont encore vivants. J’ai envie de mettre un avis de recherche sur ces gens-là pour crime contre l’humanité», conclut Lucie Laperle.

Les militaires humiliés, ostracisés et congédiés par les Forces canadiennes qui ont intenté un recours collectif contre l’armée seront aussi dédommagés monétairement.