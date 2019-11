Pénurie de propane: le ministre de l’Agriculture dénonce l’inaction d’Ottawa

Au moment où les agriculteurs québécois, durement affectés par la pénurie de propane, manifestent une fois de plus dans les rues de la métropole, le ministre québécois de l’Agriculture, André Lamontagne, déplore l’inaction du gouvernement fédéral, qui ne semble pas être en «mode urgence».

«Ils ont raison d’être dans la rue», a-t-il jugé lundi matin lors d’une entrevue avec le chef d’antenne de La Joute, Paul Larocque. «C’est un conflit qui a été déclenché il y a une semaine. Jusqu’à aujourd’hui, on n’a pas senti de la part des gens du gouvernement fédéral qu’ils comprenaient les gens sur le terrain. On ne semble pas être en mode urgence», explique le ministre Lamontagne.

Le ministre de l’Agriculture demande une intervention d’Ottawa, et ce, le plus rapidement possible.

«Nos gens sont en détresse sur le terrain. Au niveau des producteurs de grains, c’est catastrophique! [...] Ce qu’on attend, c’est que le gouvernement fédéral s’implique, et qu’il y ait une résolution rapide de cette situation- là, puis de s’assurer d’acheminer les quantités de propane dont on a besoin au Québec. Si ça pouvait être hier, ce serait hier! Les gens sont dans le besoin.»

Propane rationné

La ministre affirme avoir passé du temps sur le terrain auprès des producteurs agricoles, vendredi et samedi. Tout ce qui pouvait être trouvé en propane a été trouvé et sera distribué.

Le train de propane annoncé vendredi par le ministre des Ressources naturelles Jonatan Julien devrait arriver cet après-midi ou ce soir au Québec, mais les producteurs de grains ne pourront en bénéficier, puisque ce propane n’ira qu’aux situations urgentes.

«On a une demande à 6 millions de litres par jour, et on est en rationnement à 2 millions et demi litres. Seulement pour le séchage du grain, les producteurs auraient besoin de 3 millions et demi de litres chaque jour», précise le ministre lors d’une entrevue avec Mario Dumont.

Toutefois, le bien-être animal semble assuré : les éleveurs auront droit aux 300 000 litres de propane nécessité pour l’élevage de bêtes quotidiennement.

Quelles solutions?

Même si une solution, une entente entre le CN et ses employés devaient se produire, les délais pour acheminer le carburant pourraient être longs, même après un conflit.

«C’est certain que c’est inquiétant. On est rendu lundi matin, et je n’ai pas senti le mode urgence. J’ai entendu le ministre Marc Garneau vendredi aux nouvelles, puis c’était comme d’habitude. Les gens n’ont pas conscience de ce qui se passe sur le terrain. Au gouvernement du Québec, on est vraiment à pied d’œuvre, avec les Ressources naturelles, avec les Transports», ajoute le ministre Lamontagne.

Il précise que son gouvernement travaille afin de s’accaparer toutes les sources de propane qu’il peut trouver pour les redistribuer.