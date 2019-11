Le député Sylvain Gaudreault a été le premier à se lancer dans la course à la direction du Parti québécois, lundi, en mettant l’accent sur l’environnement et la souveraineté du Québec. Or pour les analystes de «La Joute», ce ne sera pas suffisant pour rallier les souverainistes autour du parti.

L’ancienne députée du Bloc québécois et analyste politique Caroline St-Hilaire reproche à Sylvain Gaudreault et à une partie du PQ de toujours se coller à Québec solidaire. «Comme si Québec solidaire avait LA façon de penser pour se rendre au pays», ironise-t-elle.

Un peu comme son collègue Mathieu Bock-Côté, elle estime que le Parti québécois doit avant tout rapatrier les souverainistes qui se sont reconnus dans la posture nationaliste de la Coalition Avenir Québec. Tant que, dans l’opinion des électeurs souverainistes, le Parti québécois et Québec solidaire seront du pareil au même, ceux-ci resteront avec le CAQ, dit-elle.

«Comme souverainiste, on est en train de se demander si, automatiquement, la souveraineté va passer juste par les changements climatiques et juste par la gauche. Le Parti québécois ne répond jamais à cette question-là», déplore-t-elle.

Mathieu Bock-Côté souligne que l’environnement n’est pas un sujet nouveau au PQ et que, bien qu’il soit essentiel d’en faire une priorité, la souveraineté du Québec passe avant tout par un nationalisme «enraciné» dans l’identité et la langue française.

«Tant qu’un chef ne me dira pas comment le Québec va sauver la planète sans se sauver lui-même, je serai quelque peu sceptique», mentionne-t-il.

Il évoque une époque où le PQ était en mesure de coaliser des gens aussi différents que Jean Garon et Louise Harel, des nationalistes attentifs aux questions de l’identité et des tenants d’une gauche qui perçoit l’indépendance comme un instrument de changement social.

«Pour tenir tout ça ensemble, ça prend un ciment et ce ciment, je le redis, c’est le nationalisme dans ce qu’il a de plus profond, insiste Bock-Côté. Pour l’instant, les péquistes semblent préférer un souverainisme stratosphérique désincarné et exalté plutôt qu’un nationalisme enraciné, efficace et capable de conduire au pays.»

