Scheer rencontre les troupes conservatrices à Montréal et fait le bilan

Les élus conservateurs et les candidats défaits aux dernières élections fédérales étaient réunis à Montréal lundi soir pour faire le bilan auprès de leur chef, Andrew Scheer.

Un peu plus de 70 personnes étaient réunies au Château Champlain derrière des portes closes pour discuter, entre autres, du leadership du chef conservateur.

On aurait également reproché à Andrew Scheer d’avoir mal géré la question de l’avortement et d’avoir mal indiqué aux Québécois la place que leur réservait le Parti conservateur.

Une démission en vue?

D’autres élus présents ont même réclamé la démission du chef dès Noël, alors qu’un vote de confiance envers Scheer est prévu au congrès du Parti conservateur en avril 2020.

«Il a beaucoup écouté et je crois qu’il a saisi le message et ce sera à lui d’ajuster son discours en fonction de ce qu’il a entendu» a commenté Yves Lévesque, candidat conservateur défait dans Trois-Rivières.

«Dans les circonstances de la campagne qu’on a vécue, nous sommes arrivés à un changement et ça a été clairement discuté.» a pour sa part expliqué Marie-Claude Fortin, candidate défaite dans Thérèse-de-Blainville.

«En mon opinion et en l’opinion de plusieurs on ne peut pas continuer avec Andrew Scheer. C’est le constat qui se dégage» mentionne Laurent Proulx, bénévole et organisateur de l'événement.

Une autre réunion de la même teneur devrait avoir lieu à Québec après la période des Fêtes.