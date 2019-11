Tués quelques instants après avoir envoyé un message de détresse

«Appelle 111», «homme armé», «dans maison», «sérieux». Lorsqu’il a lu une série de huit messages textes envoyés par son ami, Matthias Heidenreich n’a pas compris immédiatement ce qui se passait. C’est ce qu’il a dit la semaine dernière dans le cadre du procès pour double meurtre d’un couple de Boston survenu en mai 2017.

Richard Field, 49 ans, tentait d’obtenir de l’aide alors qu’il était menacé par un homme dans son penthouse. Sa fiancée, Lina Bolanos, 38 ans, et lui ont été tués à l’arme blanche.

«Je n’ai pas réalisé ce que [les messages] voulaient dire, n’était pas certain de ce que c’était», a témoigné M. Heidenreich.

Les messages ont été envoyés vers 19 h 30 pendant que le témoin se rendait à pied dans une pharmacie, selon des informations rapportées par le Boston Herald. Il a vu les notifications sur son cellulaire à son retour. M. Heidenreich a dit avoir répondu, mais n’avoir jamais obtenu de réponse.

La poursuite affirme que l’accusé, Bampumin Teixeira, est entré dans l’immeuble à logement, où il a brièvement travaillé comme concierge, et qu’il est monté au 11e étage où résidaient les deux anesthésistes.

«Il regardait, attendait, rôdait, à l’avant et à l’arrière du bâtiment. Il attendait la bonne opportunité», a soutenu le procureur John Pappas.

En réponse, la défense a indiqué qu’il n’y avait pas de preuve pour démontrer ces intentions. L’accusé a plaidé non coupable.

Arrêté sur les lieux

Le 5 mai 2017, un homme encapuchonné avec des gants et un sac à dos serait entré dans le garage vers 16 h, rapporte la poursuite. Mme Bolanos est arrivée à 17 h et son fiancé, une heure et demie plus tard.

Les policiers ont été contactés à 20 h 30 par un employé de l’immeuble. Ce dernier avait reçu un appel d’un ami du couple qui manifestait de l’inquiétude. Arrivés sur les lieux, les agents ont découvert les deux victimes dans une mare de sang.

Les forces de l’ordre ont alors aperçu Teixeira habillé en noir et portant des gants. Pensant qu’il pointait une arme à feu dans leur direction, deux policiers ont ouvert le feu et l’ont blessé.

À l’extérieur de l’appartement, les agents ont trouvé un sac à dos contenant la réplique d’une arme à feu et des bijoux. Un couteau de cuisine a aussi été découvert à proximité.