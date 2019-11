Un chien errant sauve du froid des chatons abandonnés

Comme chien et chat? Au Canada, cinq chatons abandonnés ont été retrouvés blottis contre un chien errant les protégeant du froid, et le refuge qui les a accueillis a depuis reçu des dizaines de demandes d'adoption de tout le continent.

Par une nuit glaciale, Serenity, comme elle a été baptisée par les sauveteurs, a été découverte par des passants dans un fossé au bord de la route près de Chatham, en Ontario la semaine dernière.

AFP

Couverte de neige par -3 degrés, la bâtarde âgée de deux ans offrait la chaleur de son corps à une portée de chatons noirs «blottis contre elle», a raconté lundi à l'AFP Myriam Armstrong, porte-parole d'un refuge pour animaux.

«Les chatons n'auraient pas survécu au froid de l'hiver canadien sans l'aide de cette chienne», a expliqué Mme Armstrong.

Les compagnons d'infortune ont alors été amenés au refuge, où ils se sont réchauffés et restaurés.

Leur improbable amitié, à l'encontre des clichés sur l'animosité entre félins et canins, a été largement relayée sur les réseaux sociaux et a amené plus de 30 personnes à leur offrir une maison, juste à temps pour les fêtes de fin d'année.

AFP

Les circonstances de la rencontre entre Serenity et ses chatons adoptifs âgés de cinq semaines restent mystérieuses, mais l'affection de la chienne envers eux est restée intacte, même après leur arrivée au refuge.

Selon Mme Armstrong, plusieurs personnes ont proposé de les adopter ensemble, si possible, mais les chatons auront encore besoin de quelques semaines pour reprendre du poil de la bête.