Une famille finalement réunie après 65 ans?

Une réunion émouvante s’est tenue lundi à Montréal entre une famille qui pourrait avoir retrouvé un des leurs, 65 ans après avoir été séparés.

En 1954, une famille atikamekw de la communauté de Manawan, dans Lanaudière, a perdu tout contact avec un membre de leur famille qui n’était alors qu’un poupon.

«Il avait un problème d’eczéma, le prêtre qui était à Manawan l’a envoyé en avion à l’hôpital de La Tuque et puis il a été transféré à Québec à l’Enfant-Jésus et de là, ils ont perdu la trace, on ne l’a jamais revu après», explique Manon Ottawa, qui pourrait être sa nièce.

Pendant toutes ces années, ses proches ont surveillé les nouvelles, les diffusions de certificats de décès, mais n’ont jamais rien reçu.

Après des années de recherches, ils croient finalement avoir trouvé. Les dates de naissance correspondent. L’homme est un orphelin qui a été élevé au Labrador.

La ressemblance entre l’homme et des membres de la famille Ottawa est frappante. Ils ont vécu beaucoup d’émotion au cours des derniers jours.

«C’était intense. J’ai pleuré ça pas de bon sens, j’ai toujours peur de ce qui va se passer», ajoute Manon Ottawa.

«Lui aussi il dit qu’il a peur que ce ne soit pas lui», poursuit Manon Ottawa.

Les policiers de Manawan et ceux de la Sûreté du Québec sont à Montréal et vont faire des tests d’ADN afin de confirmer s’il s’agit bel et bien de l’enfant disparu il y a 65 ans.

Une nouvelle histoire qui rappelle que les blessures sont toujours vives pour les membres des Premières nations.

Rafle des années 1960

C’est dans les années 1960 que le gouvernement fédéral a changé la Loi sur les Indiens et a accordé aux provinces l’autorité pour s’occuper des membres des Premières nations.

Les provinces ont alors pris en charge des milliers d’enfants qui ont été envoyés dans des pensionnats. Ces enfants ont été séparés de leurs proches qui n’ont jamais su ce qui leur était arrivé.

Certains sont morts sans que leur famille soit avisée, d’autres ont été mis en adoption et certains ont simplement disparu.