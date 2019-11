Abonné aux restos, le maire Loranger est le plus dépensier de la région de Québec

Bien loin de ses homologues de la région de Québec, Émile Loranger, maire de L’Ancienne-Lorette, a été le plus dépensier en matière de factures de restaurants ces six dernières années. Les contribuables lorettains ont ainsi payé, en moyenne, environ un repas par semaine à leur maire.

Entre le 1er janvier 2013 et le 1er mai 2019, M. Loranger a réclamé à la mairie le remboursement de 240 factures de restaurants – essentiellement dans des établissements de la région de Québec – pour un total de près de 14 000 $, selon une compilation faite par Le Journal.

Au cours des derniers mois, nous avons obtenu, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les comptes de dépenses détaillés des maires de Québec, de Lévis, de Saint-Augustin et de L’Ancienne-Lorette, entre janvier 2013 et mai 2019.

Pour Régis Labeaume, Gilles Lehouillier et Sylvain Juneau, les dépenses de restaurants sont rares.

En règle générale, ces derniers ne demandent des remboursements que lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de leurs villes respectives.

Dans le cadre du travail

Les exemples les plus fréquents sont leur participation aux rencontres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ou encore les repas pris pendant les missions du maire de Québec à l’étranger.

Or, la situation est passablement différente pour le maire Loranger qui a cumulé 240 factures, parfois salées, surtout dans des restaurants de la région de Québec.

Invité à s’expliquer, M. Loranger a juré que ces repas sont systématiquement «des dîners organisés en lien avec [son] travail de maire». «Jamais la carte de crédit de la Ville n’a servi à me payer des repas personnels. Quand je vais souper au restaurant, c’est avec ma femme et c’est moi qui paie», a-t-il assuré.

D’après lui, «le but de toutes ces rencontres de travail a été de régler des dossiers de la Ville. Ça peut être des dossiers de gestion de personnel ou des rencontres avec le Directeur général pendant les négociations des conventions collectives».

Dans certains cas, Émile Loranger dit avoir payé le repas à des avocats de la Ville pour s’assurer que ceux-ci ne facturent pas ce même dîner ultérieurement à la municipalité.

«Faire fonctionner la Ville»

Dans d’autres situations, le manque de temps et la charge de travail l’auraient forcé à organiser des dîners de travail pour pouvoir régler des dossiers en dehors de l’hôtel de ville, a-t-il précisé.

Est-ce que cette façon de faire est payante pour cette petite municipalité de 16 583 âmes?

«Je ne peux pas avoir la prétention que tout ça a été payant, mais ça a été fait dans le but de faire fonctionner la Ville, a-t-il déclaré. Chaque maire a sa façon de faire. Peut-être que j’utilise plus le restaurant pour régler des dossiers. Quand ça bouge et quand on est dans le jus, on n’a pas toujours le temps de se parler sur les heures normales de travail.»

Mairie

Revenus annuels d’Émile Loranger

Salaire : 86 574 $

Allocation de dépenses

16 767 $ (imposable depuis le 1er janvier 2019)

Les maires au restaurant*

Émile Loranger (L’Ancienne-Lorette) : 240 factures, 14 000 $

Régis Labeaume (Québec) : 90 factures, 2775 $

Sylvain Juneau** (Saint-Augustin) : 15 factures, 960 $

Gilles Lehouillier : 13 factures, 375 $

* Entre 2013 et mai 2019 (factures de restaurants y compris à l’extérieur de Québec). Certaines sommes sont en monnaie étrangère, Le Journal a réalisé la conversion et arrondi les montants totaux pour faciliter la lecture.

** Depuis son accession à la mairie en juin 2015

Le maire n’élaborera pas le budget 2020 de sa Ville

Suspendu de ses fonctions pour 60 jours sans solde par la Commission municipale du Québec, le maire Émile Loranger ne participera ni de près ni de loin à l’élaboration du budget 2020 de L’Ancienne-Lorette.

M. Loranger a plaidé coupable à trois chefs d’accusation pour des manquements à l’éthique.

Comme il purge sa peine depuis le 24 octobre, son retour à l’hôtel de ville ne se fera pas avant le début de 2020.

«Comme ça ne me tente pas de brasser de la m... – j’en ai assez brassé depuis un an –, je vais me retirer de tout [pendant la suspension de 60 jours]. Je ne m’informerai même pas. Je vais rater complètement la préparation et l’adoption du budget. Mais je me réserve le droit de le critiquer à un moment donné», a signalé le maire au Journal.

Nouvelle candidature?

Interrogé sur son avenir politique, le maire Loranger a de nouveau soufflé le chaud et le froid.

«Au moment où on se parle, je n’ai pas l’intention de me représenter en 2021. Mais ma mère m’a toujours dit qu’il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée. Je ne pense pas être encore fou», a-t-il affirmé en soutenant que sa décision finale est généralement prise trois mois avant chaque scrutin.

Émile Loranger occupe le siège de maire de L’Ancienne-Lorette depuis 1983 de façon pratiquement continue.

Loi sur le traitement des élus municipaux

Article 30.0.2

«Les articles 25 à 30.0.1 (consacrés au remboursement de dépenses) s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité [...] ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions».