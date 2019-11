Andrew Scheer «se fait arracher son veston par les deux manches»

Alors que la grogne des différentes franges du Parti conservateur se fait entendre envers Andrew Scheer, Mario Dumont entrevoit un avenir plutôt sombre pour le chef, mais aussi pour sa formation politique.

D’un côté, on trouve des conservateurs plus économiques, davantage présents au Québec et en Ontario, qui si disent déçus des résultats obtenus par Scheer lors de la dernière élection fédérale.

De l’autre, on trouve les «conservateurs sociaux» ou «droite morale et religieuse» qui ne se gênent plus pour critiquer le peu d’enthousiasme de leur chef à défendre leurs idées sur la place publique.

Selon l’animateur, Scheer se fait donc «arracher son veston par les deux manches» : un tiraillement idéologique qui augure très mal pour ce dernier et pour le parti de droite.

«Oublions pendant un instant l’individu. Le Parti conservateur est dans le trouble quand même! Ça nous fait prendre conscience de l’exploit de Stephen Harper, qui avait réussi à réconcilier tout ça», avoue Mario Dumont, qui estime que le parti pourrait «rester dans l’opposition pour l’éternité» s’il ne trouve pas la bonne personne pour réunir les différentes branches idéologiques.

«Justin Trudeau doit rire dans sa barbe», conclut-il.