Appel à tous pour retrouver un homme disparu depuis près d'une semaine

La Sûreté du Québec a lancé un appel au public, mardi, afin de tenter de retrouver George He, un citoyen de Brossard porté disparu depuis le 20 novembre.

M. He, 29 ans, a été vu pour la dernière fois à une station-service Ultramar située sur la route 117, à Val-d'Or, dans le secteur Louvicourt, vers 16 h. Il devait se rendre à Matagami en empruntant la route 1055.

M. He mesure 1,85 m (6' 1'') et environ 90 kg (200 lb). Il a les cheveux rasés et les yeux bruns. Il porte des lunettes et arbore des tatouages, incluant des cartes à jouer sur le bras gauche. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un t-shirt noir, de pantalons foncés et d'une casquette grise.

L'homme était au volant d'une camionnette Nissan Frontier K année 2019 de couleur noire, immatriculée N88EPK.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser les autorités en composant le 911 ou en transmettant de l'information confidentiellement au 1 800 659-4264.