Trois femmes dont la vie a été bouleversée par des attaques de molosses pressent Québec de durcir les règles de sa future loi sur les chiens dangereux.

« On se demande si le gouvernement et les députés élus vont avoir le courage politique de passer la loi », lance Dominique Alain, rencontrée chez elle à Potton, en Estrie, en compagnie de Geneviève Piacentini, une autre victime, et Lise Vadnais, dont la sœur est morte tuée par un chien enragé.

Le gouvernement Legault prépare le règlement qui mettra en œuvre la loi sur les chiens dangereux. Celui-ci devrait entrer en vigueur sous peu.

Le Journal a rencontré ces trois femmes, dont les rêves ont été brisés par des bêtes en furie. Elles craignent que le gouvernement ne soit pas assez rigide dans sa nouvelle mouture de la loi adoptée en juin 2018 par les libéraux.

Au printemps dernier, Mme Alain faisait son jogging à Potton lorsqu’elle a été attaquée par trois chiens qui avaient échappé à la surveillance de leur maître.

Les premiers répondants qui étaient arrivés sur les lieux pour secourir la femme dans la cinquantaine avaient qualifié la scène de « véritable massacre ».

« Si les règlements ne sont pas assez sévères, ils auront du sang sur les mains », ajoute Mme Vadnais. Sa sœur Christiane est décédée après l’attaque d’un chien de type pitbull à l’été 2016, à Pointe-aux-Trembles.

L’animal avant l’humain

« Si le gouvernement ne fait rien, cela voudra dire qu’on place l’animal au-dessus de l’humain », renchérit Mme Piacentini.

La femme de 60 ans a été attaquée l’été dernier par deux chiens pendant qu’elle se rendait dans une brocante, à Saint-Césaire, pour acheter un vélo pour son petit-fils.

Les chiens l’ont, entre autres, scalpée en arrachant sa queue de cheval en plus de détruire une partie de son bras.

Pour les trois femmes, il n’y a pas de doute que la loi présentée par les libéraux n’était pas assez stricte.

« Si elle n’est pas modifiée, il va y avoir d’autres victimes ainsi que d’autres propriétaires qui seront négligents et irresponsables », soutient Dominique Alain.

Registre provincial

Elles veulent, entre autres, que le gouvernement implante un registre provincial des morsures, un peu comme un registre des armes à feu. Ce registre permettrait d’identifier plus facilement les chiens dangereux.

« Le registre est contesté, mais on y tient énormément, dit Lise Vadnais. S’il n’y en a pas, les nouveaux règlements ne valent rien et la loi ne sera que du vent ». Elle trouve aussi que le projet prend du temps à être appliqué.

Les trois militantes ne détestent pas les chiens. Elles en ont d’ailleurs chacune un chez elles. Mais elles soulignent qu’il n’y avait pas de concession à faire en ce qui a trait à ceux qui sont jugés dangereux.

Pour que les décideurs comprennent bien les enjeux, Dominique Alain leur lance : « Il faudrait leur demander si eux voudraient vivre avec un voisin dont le chien a déjà attaqué... »

Des séquelles pour toute leur vie

La joggeuse qui a été sauvagement attaquée en Estrie par des chiens a appris qu’elle ne pourra plus pratiquer le sport qu’elle aime tant en raison des nombreuses séquelles du drame.

« J’ai fait des progrès, mais je ne peux pas recommencer à courir parce que j’ai encore mal aux pieds en raison des muscles ainsi que des tendons que j’ai perdus », se désole Dominique Alain.

La femme de 56 ans venait tout juste d’apprendre cette nouvelle alors qu’elle était au Centre de réadaptation de l’Estrie la veille de sa rencontre avec Le Journal.

« Je ne peux plus faire ce que je faisais avant et je dois maintenant réaliser que je dois vivre avec ça », regrette-t-elle.

Graves séquelles

Depuis qu’elle a été attaquée en mars dernier, Mme Alain a subi une douzaine d’opérations en plus d’avoir passé les trois mois suivants à l’hôpital. Elle devra faire de la réadaptation pour encore deux ans.

Geneviève Piacentini et Lise Vadnais doivent elles aussi vivre avec de graves séquelles. La première est restreinte dans ses mouvements et la seconde est toujours en deuil de sa sœur Christiane.

« Les gens nous voient bien, mais on doit prendre un cocktail de médicaments qui nous affectent. On doit mettre notre vie ainsi que celle de nos proches en veilleuse », illustre Mme Piacentini qui dit avoir perdu pas moins de quatre litres de sang après son attaque.

Encore aujourd’hui, il y a certains mouvements qu’elle n’est pas encore capable de faire. Son « bras droit est mort » et ne peut donc plus servir.

Les trois femmes exigent d’euthanasier systématiquement les chiens qui sont dangereux et qui ont infligé de graves morsures.

« Lorsque Dominique et Geneviève ont été attaquées, j’étais choquée d’apprendre qu’on allait évaluer les chiens [qui ont mordu] afin de savoir s’ils étaient dangereux. Ça n’avait aucun sens ! » s’insurge Lise Vadnais.

Aucun pardon

Aucune des femmes n’a pardonné aux propriétaires des chiens qui ont changé leur vie à tout jamais.

« Je ne vois pas pourquoi je lui pardonnerais, car il savait qu’il avait trois chiens dangereux », dit sans hésiter Mme Alain, faisant référence à Alan Barnes.

Ce dernier est accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions.

« Il y a des procédures judiciaires actuellement, alors je ne peux pas faire de commentaire, mais j’espère que justice sera faite, sinon je n’aurai plus foi en elle », conclut Mme Piacentini.

Elles exigent que...

Les propriétaires de chien soient obligés de détenir une assurance responsabilité.

Les chiens qui sont considérés comme dangereux et qui ont déjà mordu soient euthanasiés systématiquement.

Un registre provincial des morsures de chiens soit mis en place pour identifier les races les plus dangereuses.

Un chien soit aussi considéré comme dangereux s’il attaque un autre animal et lui cause des blessures.