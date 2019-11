La Caisse participe à un investissement de 100 millions $ dans Top Aces

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé, mardi, qu'elle participe à un investissement majeur de 100 millions $ visant à aider Top Aces, un fleuron québécois de l'entraînement militaire aérien, à développer ses activités.

Le montant, investi conjointement avec Clairvest Group Inc., le principal actionnaire de Top Aces, et d'autres investisseurs, permettra à l'entreprise d'acquérir de nouveaux appareils pour bonifier son offre de services.

Basée à Dorval, Top Aces est aussi présente aux États-Unis et en Allemagne. Ses appareils et ses pilotes jouent le rôle d'appareils ennemis à abattre lors d'exercices menés avec ses clients, des forces armées de différents pays. Elle offre notamment des services d'entraînement d'interception aérienne et d'entraînement à la lutte antiaérienne et sol et par bateau.

Top Aces s'est notamment dotée d'une trentaine d'avions de chasse F-16. Elle possède aussi des Alpha Jet de Dornier, des A-4N Skyhawk de McDonnell Douglas et des Learjet 35A de Bombardier.

«Cet investissement apporte un soutien majeur au développement de nos services d'entraînement aérien, particulièrement dans un marché international en pleine croissance. En se joignant à nos investisseurs actuels, la Caisse solidifie un actionnariat de long terme solide qui permettra à Top Aces de relever de nouveaux défis à l'étranger», s'est réjoui le président et chef de la direction de Top Aces, Paul Bouchard.

«Top Aces est une entreprise québécoise reconnue pour la qualité de ses services et ses antécédents inégalés en matière de sécurité dans le secteur de l’entraînement aérien», a pour sa part souligné Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique de la Caisse.

En août dernier, le chef de division technique au sein de Top Aces, Daniel Gibeau, avait affirmé à TVA Nouvelles que la valeur du marché de l'entraînement militaire aérien pourrait tourner autour de 2 milliards $ par année.

Top Aces compte environ 300 employés et espère parvenir à tripler ce nombre dans les années à venir.