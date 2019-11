La grogne continue contre Andrew Scheer

La pression continue de monter sur le leadership contesté du chef conservateur Andrew Sheer, bien qu’il ait accédé à la demande de faire le ménage dans sa garde rapprochée.

Des candidats québécois défaits à l’élection du 21 octobre ont eu des mots durs envers M. Scheer, lundi soir, lors d’une rencontre avec ce dernier à Montréal. La réunion s’est déroulée derrière les portes closes, mais des sources ont indiqué à TVA Nouvelles que la plupart des trentaines de personnes présentes a carrément demandé à M. Scheer de quitter son poste.

«À la prochaine élection, Andrew ne pourra pas gagner le Québec à la prochaine élection, ça c’est clair et moi je ne m’impliquerai malheureusement pas [...] s’il reste», a lancé le candidat défait dans Mirabel François Desrochers en marge de la rencontre.

Marie Claude Fournier, qui a mordu la poussière dans la circonscription de Thérèse-De Blainville, a imputé les difficultés de sa campagne sur le terrain aux tergiversations de M. Scheer sur des questions sociales comme l’avortement.

«On a dû défendre beaucoup de choses. Le fait que le chef était pro-vie et pour nous ce n’est pas quelque chose qui passe au Québec», a-t-elle dit en faisant écho à des critiques exprimées par de nombreux autres conservateurs au cours des dernières semaines.

Pourtant, M. Scheer a fait le ménage dans sa garde rapprochée, samedi, comme le demandaient plusieurs de ses détracteurs.

Il a annoncé qu’il limogeait son chef de cabinet, le Québécois Marc-André Leclerc et de son directeur des communications, Brock Harrison. Le directeur de campagne et cofondateur du média alternatif de droite The Rebel, Hamish Marshall, a aussi été remercié.

N’empêche l’ancien directeur des communications de Stephen Harper, Kory Teneycke, croit que ce geste n’a eu aucun effet pour calmer la grogne, notamment parce qu’il n’a pas annoncé qui remplacerait cette «série de chaises vides».

En entrevue à l’émission «Power and Politics » de la CBC, il a fait valoir que la meilleure chance qu’il reste à M. Scheer de diriger le parti serait de démissionner et de se représenter dans une éventuelle course à la chefferie du parti.

Le chef conservateur fera l’objet d’un vote de confiance au congrès national du parti, en avril, mais plusieurs souhaitent son départ bien avant.

Des groupes qui se positionnent contre le mariage gai et l’avortement ont par ailleurs signalé au «Globe and Mail» qu’ils n’ont pas l’intention de défendre M. Scheer.