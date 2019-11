Les étudiants ont menacé le gouvernement mardi d’une mobilisation monstre au printemps prochain s’il s’entête à empêcher les stagiaires en enseignement à porter un signe religieux. Une menace qui ne doit pas être prise à la légère, prévient Richard Martineau.

Le chroniqueur rappelle que les étudiants sont une force importante au Québec et que la province est encore loin d’en avoir fini avec le débat sur la laïcité.

«Dans la loi, il y a un mot que les étudiants ne comprennent pas et n’acceptent pas. Ils n’en savent même pas la signification parce qu’ils sont jeunes et qu’on ne leur a jamais dit : le mot “interdiction”».

«Les jeunes n’aiment pas ça interdire, poursuit-il. Ce qu’ils veulent, c’est qu’on permette et qu’on permette.»

Martineau estime que ces mêmes jeunes ont été «gavés» aux cours d’éthique et de culture religieuse. «On leur a dit qu’il ne faut pas toucher à la religion et que limiter la place de la religion dans l’espace public, c’est un crime de lèse-majesté», dit-il.

Les étudiants ne sont pas les seuls à contester la loi 21 puisque le Conseil national des musulmans canadiens était mardi matin devant la cour d’appel pour faire suspendre plusieurs articles de la loi.

Ce débat s’est également transporté dans la course à la direction du Parti libéral, où Dominique Anglade et Alexandre Cusson ont tous deux affirmé qu’ils ne reconduiraient pas la clause nonobstant qui permet au Québec d'éviter l'application de certains droits prévus de la Charte canadienne des droits et libertés.

«Ce que ça veut dire, c’est que tu envoies [la loi] directement à l’abattoir», souligne Martineau.