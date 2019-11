Les Alouettes mettent leur entraîneur Khari Jones sous contrat

Les Alouettes de Montréal ont confirmé, mardi, avoir paraphé une nouvelle entente de trois ans avec l’entraîneur-chef Khari Jones.

«Je suis vraiment ravi et excité de pouvoir demeurer l'entraîneur-chef des Alouettes, a indiqué Jones, par voie de communiqué. Je crois que tout le monde dans l'organisation, ainsi que nos partisans sont d'accord avec moi que nous avons un travail à finir ensemble. J'adore cette équipe et cette ville. Nous avons développé un esprit de camaraderie au cours de la dernière année, et je m'attends à ce que nous vivions des grandes choses ensemble pour encore des années à venir.»

En plus de son rôle d’entraîneur-chef, Jones continuera d'occuper le poste de coordonnateur à l'attaque.

«La nomination de Khari en juin dernier a eu un effet rassembleur sur toute notre équipe, et cela s'est fait sentir dans la ville, ainsi que partout au Québec, a déclaré le président et chef de la direction des Alouettes, Patrick Boivin. Les performances qui ont suivi et la façon dont l'équipe était unie se voulaient des signes flagrants que nous avions l'homme de la situation en poste, et nous sommes heureux de s'assurer qu'il pourra continuer le travail amorcé.»

Jones, 48 ans, vient de compléter sa première saison à la barre des Alouettes, conduisant l'équipe à un dossier de 10-8, soit la première saison victorieuse pour Montréal depuis 2012, et à une première participation aux éliminatoires depuis 2014. Il a de plus été sélectionné entraîneur de l'équipe d'étoiles de l'Association des joueurs de la LCF.