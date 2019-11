Les motoneigistes sommés de ne pas circuler sur les terres

Les producteurs agricoles demandent aux motoneigistes d'attendre avant de circuler sur leurs terres puisqu'une grande partie du maïs et du soya n’a pas encore été récoltée.

L'union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie a envoyé une missive aux clubs de motoneigistes de sa région leur demandant de patienter encore quelques semaines avant d'installer les balises de signalisation de leurs sentiers. Une lettre qui a fait le tour des clubs de la province.

«Il y a eu la neige hâtive, puis le retard d'approvisionnement en propane, c'est vraiment une saison difficile. Cette année, on fait face à des conditions particulières, alors on leur demande d'attendre, pour ne pas endommager les récoltes», explique Joëlle Jetté de l'UPA Montérégie.

Le tiers des producteurs agricoles du Québec se trouve dans cette région, selon Patrice Juneau de l'UPA. «C'est là qu'on trouve le plus de céréaliers. Heureusement, le conflit syndical est réglé, mais le temps que l'approvisionnement du propane redevienne normal, les récoltes sont encore au champs. Ça ne sert à rien de le récolter, car on ne peut pas le sécher.»

Selon Benoit Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec, 46% des récoltes n'ont pas encore été amassées, ce qui représente 300 millions de $ de récolte en grains. Les régions de l'Outaouais et des Laurentides sont particulièrement touchées avec 70% des récoltes encore aux champs. Pour la Montérégie et le Centre du Québec, on parle de 45% de récolte encore aux champs tandis que pour Lanaudière c’est 60%.

Pour l'instant, pas de panique chez les clubs de motoneigistes, qui se montrent compréhensifs. Ginette Bilodeau, du Club de motoneige du centre de la Montérégie pense qu'il est tôt pour dire si la situation aura un impact sur la saison.

«On fait comme d'habitude: on suit les directives et on y va un agriculteur à la fois. Ça va ralentir la signalisation, mais on fait petit bout par petit bout chez certains producteurs qui nous y autorise.»

Jacques Audet, du Club Les Coureurs des neiges, des Basses-Laurentides, n'est pas inquiet non plus.

«C'est rare que la saison débute vraiment avant les Fêtes. Tant qu'il n'y a pas assez de neige, on ne peut pas circuler avec les surfaceuses. Il faut une bonne épaisseur de neige et que les cours d'eau soient gelés.»