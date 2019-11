Les tournages de «Fugueuse 2» complétés

Alors que le public québécois attend avec impatience le retour de Fugueuse, l'équipe derrière la série vient de boucler les tournages de la deuxième saison.

En effet, c'est via une publication Instagram faite par l'interprète de Fanny, Ludivine Reding, qu'on a appris que les tournages de la seconde saison venaient de prendre fin. La comédienne a publié une photo d'elle, lundi, où on la voit, avec ses nouveaux cheveux bruns, alors qu'elle s'appuie sur une porte sur laquelle on peut lire: «#1 Fanny».

«C’est un ¨wrap¨ pour Fanny Couture. ¨What a ride¨... j’suis vraiment choyée», a souligné l'actrice pour accompagner le cliché.

La deuxième saison de «Fugueuse» sera diffusée sur les ondes de TVA dès le 6 janvier à 21h. On y suivra Fanny qui, quatre ans plus tard, essaiera de se reconstruire.

Dans sa «seconde vie», elle sera épaulée par un nouvel amoureux prénommé Christophe, auquel prêtera ses traits le comédien Jean-Simon Leduc.