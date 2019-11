Le koala sauvé des flammes a été euthanasié

Le koala australien devenu célèbre dans le monde parce qu’il a été sauvé des flammes par une bonne Samaritaine a dû être euthanasié mardi en raison de ses graves blessures.

Ellenborough Lewis a été sauvé la semaine dernière des feux de forêt qui ont dévasté l'État australien de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Lewis qui recevait des soins afin de se remettre sur pattes à l’hôpital Port Macquarie Koala, un centre spécialisé dans le traitement de ces marsupiaux, n’a jamais vraiment pris du mieux.

Les responsables de l’hôpital ont pris la décision d’euthanasier le koala d’environ 14 ans après avoir examiné ses blessures.

Samedi, l’hôpital avait fait une mise à jour de l’état de santé du koala, avertissant qu’il ne se portait pas très bien.

GoFundMe

«Ellenborough Lewis a des brûlures aux mains, aux pieds, aux bras et à l’intérieur des jambes. Il reçoit un soulagement important de la douleur (comme tous les autres koalas brûlés qui en ont besoin), et il reçoit des soins 24h / 24. Il en est encore à ses débuts. Comme tous ceux qui souffrent de brûlures, humains ou animaux, la situation peut souvent s'aggraver avant de s'améliorer. Nous ne sommes pas sûrs de son avenir. Si nous estimons que ses blessures et sa douleur ne sont ni traitables ni tolérables, nous l’endormirons, car ce sera la chose la plus gentille à faire. Nous ne maintenons pas les koalas en vie pour leur sauver la vie si cela signifie une douleur et une gêne excessives. Nous voulons avant tout le bien-être des animaux.»

Sauvetage dramatique

L'histoire de Lewis est devenue virale alors qu’une automobiliste australienne, Toni Doherty, s’est précipitée le sauver des flammes dans un violent incendie de forêt.

La femme a donné au koala le nom de l'un de ses sept petits-enfants.

Les flammes ont été particulièrement dévastatrices pour la population de koala de la région. Selon des spécialistes des animaux, plus de 350 des marsupiaux auraient été tués par les incendies.

Les experts jugent que les feux de brousse dévastateurs et la déforestation sont devenus un véritable danger pour la population de koalas.

Ils sont maintenant considérés comme étant en voie d’extinction selon la «liste rouge» des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Débordé par le nombre de cas de koala brûlés et gravement blessés dans les feux de forêt, l’hôpital de Port Macquarie Koala Hospital a lancé une campagne de sociofinancement.

Alors que l’objectif était de 25 000$, plus de 1 700 000$ ont été amassés.