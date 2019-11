Maisons pour aînés : «Un coup de barre architectural, mais aussi clinique»

En entrevue mardi soir sur les ondes de LCN, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, est revenue sur ses principales déclarations en cette journée de dévoilement des maisons pour aînés financées par Québec.

1 milliard sera investi par Québec pour bâtir 30 résidences qui compteront 2600 places.

Un autre 1,6 milliard sera investi à des rénovations majeures apportées à des CHSLD déjà existants.

«Oui, ça fait beaucoup d’argent, mais que voulez-vous! Ça fait des années qu’on laisse de côté tout le secteur de l’hébergement pour les personnes âgées» déclare d’emblée la ministre Blais. «Comme se fait-il qu’on ait oublié de s’occuper des personnes les plus vulnérables de notre société?» s’indigne-t-elle.

Un besoin criant

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus en 2001 était de 13%. En 2021, ce chiffre devrait grimper à 21,3% tandis qu’en 2050, toujours selon les prévisions, 30% de la population sera constituée d’aînés.

À l’heure actuelle, il manque 3150 places en CHSLD au Québec pour des personnes qui ont besoin de soins de longue durée.

Le projet déposé par Québec arriverait donc à point.

«Ce n’est absolument pas une décision politique. C’est une décision populationnelle pour répondre aux besoins des plus vulnérables de notre société» a ajouté Marguerite Blais.

A-t-on vraiment besoin de «belles» résidences?

Les croquis présentés par la ministre Blais mettent de l’avant des résidences modernes, lumineuses et luxueuses. Mais ces nouvelles installations sauront-elles répondre aux besoins décriés par les employés des centres d’hébergement?

«C’est un coup de barre d’un point de vue architectural, mais également d’un point de vue clinique.»

Mme Blais croit qu’il sera possible, d’ici quelques années, d’embaucher un nombre suffisant d’employés, soit quelque 2600 personnes, pour pallier aux besoins grandissants.

Sans donner de chiffre précis à cet égard, la ministre croit qu’il sera possible de resserrer le ratio employé-patient d’ici quelques années.

À l’heure actuelle, on compte généralement 1 préposé pour 35 patients, un chiffre fortement dénoncé par les employés des CHSLD.

De bonnes conditions et de nouvelles formations

«Je prends le pari que si on a des endroits accueillants et bienveillants, le personnel va vouloir venir travailler dans ces environnements» ajoute Marguerite Blais. «Si on veut attirer les préposés aux bénéficiaires, il faut s’en occuper. Il faut prendre soin de ces personnes et bien les rémunérer.»

Marguerite Blais souligne également qu’à l’heure actuelle, 80% des personnes hébergées dans les CHSLD sont atteintes de troubles neurocognitifs sévères, ce qui nécessitera des formations plus complètes dans les années à venir pour les aiguiller dans leurs fonctions quotidiennes.

«J’ai visité 84 CHSLD jusqu’à maintenant et personne ne m’a dit ‘’je n’aime pas mon travail’’. Les gens me disent ‘’on a besoin de meilleures conditions de travail pour œuvrer dans ces milieux-là» a conclu la ministre.