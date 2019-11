Se préparer au Vendredi fou

Le Vendredi fou, c’est dans trois jours. Aussi bien se préparer pour en profiter au maximum.

Il paraît que les ventes vont dépasser le milliard $ cette année. Pas mal pour une fête importée il y a sept ans des États-Unis et qui s’étend jusqu’au Cyberlundi. Un consommateur québécois sur deux participerait à la fête, selon le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Si vous magasinez en ligne avant la cohue, vous faites partie de la majorité (73 %) des consommateurs qui planifient désormais leurs achats. C’est une excellente stratégie pour surveiller les prix.

Ce qui se vend le plus

L’électronique ne trône plus au sommet des ventes, même si elle prend encore beaucoup de place. Vêtements et accessoires dominent désormais. De plus en plus populaires sont les livres, disques, billets de spectacles et articles de sport, toujours selon le CQCD.

Surtout, les consommateurs en profitent pour acheter massivement leurs cadeaux de Noël. Ils vont souvent offrir des cartes cadeaux, notamment pour des forfaits détente. Et, surprise, ils achètent beaucoup de produits de rénovation et de décoration ! Ils en profitent pour rafraîchir le décor avant de recevoir la parenté, en remplaçant par exemple la robinetterie et les accessoires de la salle de bains, ou le luminaire de la salle à manger... Ils vont aussi miser sur les cuiseurs de riz, les mijoteuses ou les gaufriers. Soit pour offrir, soit pour épater les invités...

Électronique

Pour une rare fois, Apple a décidé de baisser les prix de certains de ses produits avant Noël, comme sa montre Séries 3 et 4. Les montres Android seront aussi soldées. Pour la première fois lors d’un Vendredi fou seront soldées les consoles comme PlayStation 4, Xbox One X et Nintendo Switch... Tout comme certains produits inhabituels, tels des localisateurs USB de trousseaux de clés, ou des écouteurs sans fil Bluetooth... qui font de parfaits cadeaux de Noël.

Les consommateurs ont changé leurs habitudes. Autrefois populaires, jouets, meubles, matelas et électroménagers perdent la faveur des habitués du Vendredi fou. Ils n’y perçoivent plus d’aubaine significative. Par contre, ils n’hésitent plus à s’acheter une escapade dans Charlevoix ou dans le Sud pour la relâche scolaire !

Conseils

Établissez votre budget et respectez-le. Les « tant qu’à faire » feront exploser votre carte de crédit.

Si le produit est en rupture de stock et que le commerçant n’a pas affiché la quantité offerte en magasin, vous pouvez, selon la Loi sur la protection du consommateur, exiger un produit comparable au même prix, sur-le-champ... Au pire, on vous offrira un coupon d’achat différé pour le produit désiré au prix soldé. Gardez l’annonce dans votre sac à main !

Méfiez-vous des « prix d’appel » : le prix de la pub doit être le même quand vous arrivez chez le détaillant. Si vous magasinez en ligne un produit soldé et qu’au moment de payer, un message vous dit que le produit est plus cher à cause d’une erreur : cette pratique est illégale.