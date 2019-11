Seulement 60 % des infirmières à temps complet

Le Québec n’a jamais compté autant d’infirmières, mais à peine 60 % d’entre elles travaillent à temps complet, révèle un rapport de leur ordre professionnel publié mardi.

Elles étaient 76 360 à être inscrites pour l’année 2018-2019, soit 3893 de plus que l’année précédente, détaille l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Il s’agit d’ailleurs aussi d’un record de nouvelles inscriptions (+1,4 %).

C’est la huitième année consécutive où il y a plus de 3000 permis distribués au Québec, note l’OIIQ.

Mais, alors que les conditions difficiles et le manque de ressources dans le domaine de la santé sont régulièrement décriés dans les médias, seulement 60 % des infirmières de la province travaillent à temps complet. Chez la relève, ce nombre chute à 26 %.

«Nous sommes devant un paradoxe : alors que nous constatons une progression constante de l’effectif infirmier depuis dix ans et que cette année, nous avons connu la croissance la plus importante du nombre de membres [...] les milieux cliniques vivent des pénuries d’infirmières et infirmiers. Nous constatons un manque de ressources criant sur le terrain», indique le président de l’OIIQ, Luc Mathieu.

Le taux de rétention dans la profession se situe à 90 %, alors qu’il est souvent entendu que les infirmières et infirmiers désertent la profession, indique aussi l’OIIQ.