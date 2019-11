Tramway: un expert-conseil à 160 $ par heure embauché

Le bureau de projet du Réseau structurant de transport en commun vient d’embaucher, pour une durée de deux ans, un expert-conseil qui sera payé 160$ de l’heure à raison de 25 heures par semaine.

C’est ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel adopté par la Ville de Québec. Carol Beaulieu, un expert-conseil spécialisé en «conseil stratégique et aspects financiers», est entré en fonction ce lundi 25 novembre. Son contrat doit se terminer le 31 décembre 2021.

«Le traitement de M. Beaulieu sera établi au taux horaire de 160 $ pendant la durée du présent contrat. Une gratification correspondant à 25,11 % sera ajoutée à la rémunération de l'employé, la première année seulement, pour compenser les avantages sociaux dont il ne bénéficie pas», lit-on dans le document de la municipalité.

Dans le contrat de M. Beaulieu, on précise que ce dernier sera payé «pour un maximum de 2 250 heures» durant ses 25 mois de travail.

2,6 millions$ pour un outil de gestion électronique

D’autre part, le Réseau structurant vient d’accorder un contrat de 2,6 millions$ à la firme CRÉO Solutions, basée à Montréal, pour l’acquisition d’un outil de gestion électronique documentaire.

Le contrat porte spécifiquement sur «l’achat et l’implantation de la plateforme Aconex (qui) est utilisée pour de nombreux projets d’infrastructure en Amérique du Nord, dont les chantiers du REM et de l’échangeur Turcot. Elle offre des fonctionnalités permettant la traçabilité, l’intégrité, l’accessibilité et le niveau de sécurité requis pour la documentation relative à un projet de l’envergure du réseau structurant», fait-on savoir.

Comme le rapportait Le Journal de Québec en août dernier, cet outil est censé faciliter et sécuriser les échanges entre les centaines d’intervenants du mégaprojet de 3,3 milliards$.