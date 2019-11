Transformés en entraîneurs de hockey

Avec la passion du hockey qui anime le Québec, pas surprenant que plusieurs jeunes rêvent de faire carrière dans les rangs professionnels. Il y a aussi des hommes qui aimeraient bien se retrouver derrière le banc d'une équipe. Voici neuf acteurs qui ont eu cette chance grâce au cinéma et à la télévision.

Jean-Michel Anctil

C'est un rôle de coach d'une équipe senior, celle des Barbares de La Malbaie dans la comédie dramatique du même nom, qui a été confié à Jean-Michel Anctil pour sa plus récente incursion au cinéma. Son personnage à la tête de la formation menée par Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques est un homme décrit comme étant «paternel» et «très près de ses joueurs» par celui qui l'incarne. Et la petite cicatrice qu'il porte sur la lèvre revêt une grande importance. «Quand je ne l'avais pas, je ne rentrais pas dans le personnage, a déjà confié Jean-Michel Anctil. J'aimais ça; ça me donnait un petit look. J'aurais aimé qu'elle soit plus grosse, comme celle de Guy Boucher.»

Rémy Girard

Dans les films «Les Boys», Rémy Girard est à la fois propriétaire d'une brasserie et coach d'une équipe de hockey. Arborant une moustache fournie, il prête ses traits à Stan Ouellet, un sympathique homme apprécié de tous, mais qui n'en devient pas moins intense quand on dépose la rondelle sur la surface glacée. Avec tant de joueurs empotés à diriger, pas surprenant qu'il perde parfois la patience et les pédales derrière le banc, au grand plaisir des cinéphiles. Ne craignant pas de relever des défis, Stan a remis ça au petit écran, porté par une grande ambition: celle de mener sa formation jusqu'à Las Vegas.

Normand D'Amour et Émile Proulx-Cloutier

C'est en s'inspirant grandement des techniques enseignées à la vieille école du hockey que Normand D'Amour a donné vie avec intensité à Robert Dion, le dur entraîneur de l'équipe junior Les Draveurs de Montferrand pour la captivante série «Demain des hommes». Instaurant la peur dans son vestiaire, il s'est plus à détester l'échec et la médiocrité. Par contre, il lui a fallu céder sa place à un plus jeune que lui, Stéphane Meunier (joué par Émile Proulx-Cloutier). L'arrivée du nouveau coach au sang neuf et à l'attitude «plus moderne» a changé, pour le mieux, l'ambiance dans le vestiaire. Dommage que l'aventure sur glace n'ait duré qu'une saison.

Yvan Ponton et Marc Messier

Des visages inoubliables, on en compte beaucoup dans la série «Lance et compte». Le classique de la télé québécoise a vu passer de nombreux joueurs marquants, mais aussi des entraîneurs forts. Le nom d'Yvan Ponton alias Jacques Mercier est à jamais associé à l'oeuvre, lui dont le regard intense, la voix assurée et la mâchoire serrée resteront à jamais gravés dans la mémoire des téléspectateurs. Malgré sa poigne de fer derrière le banc du National de Québec, il n'a toutefois rien pu faire pour empêcher son congédiement, lui qui a été remplacé par Marc Gagnon (joué par Marc Messier), un ancien prolifique joueur de la formation aux méthodes très différentes.

FRÉDÉRIC AUCLAIR/TVA PUBLICATIONS/AGENCE QMI

Guy Nadon

Pour l'aventure cinéma «Les Pee-Wee: l'hiver qui a changé ma vie», Guy Nadon a dirigé Les Lynx de Saint-Hilaire, un club de hockey composé de jeunes joueurs. Devenu Mike Boulanger, il a livré un message inspirant aux membres de sa formation entretenant l'espoir de participer au populaire Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. «Les gars, on a une chance de prouver qu'on mérite d'être ici!, a-t-il martelé. C'est une occasion aussi de voir de quoi on est fait, d'être à notre meilleur. Pis si ça dure juste une partie, ben c'est une partie que vous oublierez jamais.» Un discours senti et ô combien apprécié.

Patrice Robitaille et Daniel Thomas

Patrice Robitaille avait déjà chaussé des patins pour le film «Maurice Richard». Le temps du long métrage «Junior Majeur», il s'est plutôt laissé tenter par le poste d'entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda. Il fonde ainsi beaucoup d'espoir sur le joueur Joël Boulet (Rémi Goulet) acquis dans un échange à la suite d'un accident l'impliquant avec son meilleur, la vedette Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon), pièce maîtresse des Saguenéens de Chicoutimi, une formation dirigée par Daniel Thomas. Ce dernier a hérité d'un coach qui ne cache pas sa ferme intention de gagner et qui a bien l'intention de mettre fin au «country club» s'étant installé au sein de son équipe.